Không được chọn vào đội tuyển Anh dự World Cup, Maguire 'sốc và suy sụp'

HLV Thomas Tuchel dự kiến công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 vào chiều 22/5. Dù chưa có thông báo chính thức, trung vệ Harry Maguire xác nhận không được triệu tập cho World Cup, đồng thời thừa nhận bị sốc khi không được HLV Thomas Tuchel lựa chọn.

"Tôi tin mình có thể đóng vai trò quan trọng cho tuyển Anh vào mùa hè với những gì đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. Tôi thực sự sốc và suy sụp với quyết định này. Không có điều gì tuyệt vời hơn việc khoác áo tuyển Anh suốt những năm qua. Tôi chúc các đồng đội mọi điều tốt đẹp tại giải đấu tới", Harry Maguire viết trên mạng xã hội.

Mẹ của Maguire cũng bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội X: "Thật đáng xấu hổ. Con không thể làm gì nhiều hơn nữa. Hãy ngẩng cao đầu".

Harry Maguire thừa nhận sốc và thất vọng khi không có tên trong danh sách tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Reuters)

Kinh nghiệm của Maguire ở các giải đấu lớn được xem là điểm cộng quan trọng. Tuy nhiên, Tuchel trước đó từng tiết lộ Maguire chỉ là lựa chọn thứ năm ở vị trí trung vệ, sau John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa và Trevoh Chalobah. Cuối cùng, chiến lược gia người Đức vẫn giữ nguyên quyết định đó khi hoàn tất danh sách dự World Cup.

Maguire cũng không giấu khát khao được dự giải đấu lần này. Trong đợt tạp huấn của Man Utd tại Ireland hồi tháng 4, anh từng chia sẻ: “Tôi rất muốn có mặt ở đó. Có lẽ đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi cùng tuyển Anh. Tôi đã dự hai kỳ World Cup, còn EURO gần nhất thì phải bỏ lỡ vì chấn thương. Điều đó thực sự khiến tôi đau lòng.

Dù đá chính hay chỉ vào sân cuối trận, tôi vẫn tin mình có thể giúp ích cho đội bóng. Tôi vẫn nghĩ bản thân là một trong những trung vệ giỏi nhất ở cả hai vòng cấm, đặc biệt trong những thời điểm quyết định của trận đấu”, Maguire chia sẻ.

Trung vệ 33 tuổi mới trở lại tuyển Anh hồi tháng 3 và đá chính trong trận giao hữu thắng Uruguay. Đó cũng là lần đầu tiên anh khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ tháng 9/2024.

Trong giai đoạn đầu mùa, Maguire không thường xuyên được đá chính ở Man Utd dưới thời HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, sau khi trở lại từ chấn thương gân kheo hồi tháng 1, anh dần trở thành chốt chặn quan trọng trong đội hình của HLV Michael Carrick.

Mùa này, Maguire đã ra sân 24 trận trên mọi đấu trường và góp công giúp Man Utd giành vé dự Cúp C1 châu Âu.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển Anh năm 2017, Harry Maguire đã có 66 lần ra sân và ghi 7 bàn thắng. Anh là nhân tố quan trọng trong hành trình vào bán kết World Cup 2018 cũng như tứ kết World Cup 2022 tại Qatar, đồng thời góp mặt ở mọi trận đấu của tuyển Anh tại cả hai giải. Trung vệ này cũng nhiều lần được trao băng đội trưởng đội tuyển quốc gia.