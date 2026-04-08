Doanh nghiệp TPHCM kiến nghị bình ổn chi phí logistics, có quỹ hỗ trợ vận chuyển

Nội dung được đề cập trong báo cáo tình hình kinh doanh quý I/2026 gửi UBND TP.HCM của Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

HUBA cho biết dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung từ xung đột Trung Đông đẩy giá nhiên liệu, chi phí logistics tăng mạnh, nhưng quý đầu năm, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa khá khả quan.

Số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng ổn định chiếm đa số, với tỷ lệ lên tới 86% và lợi nhuận ổn định chiếm 75%.

Đặc biệt, khảo sát của HUBA cho thấy, 91% doanh nghiệp đánh giá môi trường đầu tư và kinh doanh của thành phố ngày càng tốt hơn.

Chiến sự Trung Đông khiến doanh nghiệp xuất khẩu đối diện với loạt áp lực khi chi phí vận chuyển tăng đột ngột, lãi suất cao trong khi chu kỳ quay vòng vốn chậm...

Riêng tình hình kinh doanh quý II, có 79,5% doanh nghiệp TP.HCM tin tưởng sẽ khả quan hơn. Do đó, 86% doanh nghiệp cho biết họ có kế hoạch tuyển dụng thêm lao động trong thời gian tới.

Cũng theo khảo sát, khó khăn của doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào việc thiếu đơn hàng, khó tuyển dụng lao động mới, giá thuê mặt bằng tăng cao, nhu cầu tiêu dùng giảm.

Trong đó, có đến 54,5% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn vì giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Chi phí vận chuyển tăng đột ngột cũng gây khó khăn cho 41% doanh nghiệp.

Đáng chú ý, có đến gần 48% doanh nghiệp cho biết họ phải vay vốn kinh doanh với lãi suất cao, trong khi điều kiện tiếp cận tín dụng đang có xu hướng thắt chặt.

Theo HUBA, hiện nay, lãi suất vay phổ biến ở mức trên 8,5%/năm, thậm chí với một số lĩnh vực như bất động sản lên tới 14 - 15%/năm, gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Trước biến động thị trường, nhất là tình hình xung đột Trung Đông đang làm gia tăng thời gian vận chuyển, kéo dài chu kỳ quay vòng vốn lưu động của doanh nghiệp, các doanh nghiệp kiến nghị ngân hàng có cơ chế tín dụng linh hoạt và phù hợp hơn.

Trong đó, với doanh nghiệp xuất khẩu, kiến nghị xem xét giảm lãi suất xuống dưới 6%/năm để chia sẻ rủi ro và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền.

Các doanh nghiệp kiến nghị đưa lãi suất xuất khẩu về dưới 6%; có cơ chế tiếp cận vốn linh hoạt.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng kiến nghị Nhà nước hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và đẩy nhanh hoàn thuế, tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu...

Trong ngắn hạn, nghiên cứu áp dụng các công cụ hỗ trợ như cơ chế bình ổn chi phí logistics, hoặc quỹ hỗ trợ vận chuyển trong giai đoạn biến động mạnh. Có thể xem xét chính sách “thưởng xuất khẩu” có chọn lọc đối với một số ngành hàng chủ lực, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế của thành phố.

TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, có cơ chế thử nghiệm với các mô hình kinh doanh mới để tạo thêm động lực tăng trưởng...

Một kiến nghị đáng chú ý là thúc đẩy phát triển “kinh tế bạc".

Theo HUBA, trong bối cảnh TP.HCM vào giai đoạn già hóa dân số, thành phố cần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái dịch vụ dành cho người cao tuổi như lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, tài chính, du lịch, dịch vụ tại nhà...

Thành phố cần khuyến khích doanh nghiệp phát triển các sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt; nghiên cứu thí điểm một số mô hình đô thị, cộng đồng thân thiện với người cao tuổi, để mở rộng thị trường và tạo thêm động lực tăng trưởng mới.

Ngoài ra, HUBA cũng mong muốn được hỗ trợ chuyển đổi xanh, bao gồm cơ chế tín dụng, giảm phát thải, đầu tư công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế năng lượng, gắn với phát triển chuỗi cung ứng xanh và logistics xanh... đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững.

Thành phố cũng sớm xác định rõ các ngành, lĩnh vực ưu tiên để tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển, đồng thời nghiên cứu áp dụng cơ chế thí điểm (sandbox) đối với các mô hình kinh doanh mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh.