Cãi nhau với bạn gái, thanh niên nhảy khỏi ô tô đang chạy, tử vong

(VTC News) -

Vào tháng 4/2024, cô Lưu (24 tuổi, sống ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ bạn trai, người lúc đó có vẻ say xỉn và chán nản, có ý định tự tử. Cô ngay lập tức lái xe đi Hà Tân trong đêm, đón bạn trai về và cố gắng trấn an anh, nhưng không thể xoa dịu tình hình.

Cuộc cãi vã nổ ra và kéo dài. Lưu buột miệng: "Chúng ta đã cãi nhau suốt đêm, anh còn muốn gì nữa?". Cô chưa kịp nói hết câu thì người bạn trai bất ngờ mở cửa xe và nhảy ra ngoài. Sau một tuần điều trị trong bệnh viện, anh qua đời. Những nỗ lực ban đầu của cô gái với mục đích cứu vãn mối quan hệ cuối cùng trở thành bi kịch không thể cứu vãn.

(Ảnh minh họa: AI)

Sau cái chết của chàng trai, công an địa phương mở cuộc điều tra đối với cô Lưu với nghi ngờ "ngộ sát do sơ suất" và yêu cầu phê chuẩn lệnh bắt giữ cô. Sau khi vụ án được chuyển đến Viện Kiểm sát, việc xác định lỗi vô ý hay trách nhiệm hình sự trở thành điểm tranh chấp then chốt, do cô và nạn nhân có mối quan hệ thân thiết.

Các cuộc đàm phán bồi thường dân sự đi vào bế tắc, cản trở việc xử lý vụ án. Cuối cùng, Viện Kiểm sát thành phố Hà Tân khởi xướng cơ chế hợp tác "viện kiểm sát - hòa giải", chuyển giao tranh chấp dân sự cho Trung tâm Quản lý Toàn diện thành phố Hà Tân.

Trung tâm Quản lý Toàn diện ngay lập tức thành lập nhóm nghiên cứu và đánh giá chung, tổ chức một số cuộc thương lượng để thảo luận về số tiền bồi thường, phương pháp thực hiện và việc khôi phục mối quan hệ sau đó. Sau nhiều vòng đàm phán, cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải: Cô Lưu trả 218 nghìn nhân dân tệ cho gia đình bạn trai.

Sau khi cô Lưu hoàn tất việc bồi thường và gửi thư xin lỗi, Viện Kiểm sát xác định rằng lỗi vô ý của cô là "rất nhỏ" và quyết định không chấp thuận việc bắt giữ. Cơ quan công an sau đó hủy bỏ vụ án hình sự. Viện kiểm sát cũng xem xét những khó khăn thực tế mà gia đình người đàn ông này phải đối mặt và kích hoạt cơ chế hỗ trợ tư pháp, cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết để đảm bảo giải quyết thỏa đáng cả khía cạnh hình sự và dân sự của vụ án.