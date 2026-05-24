Điều tra vụ tai nạn giao thông làm 3 người thương vong trong đêm ở TP.HCM

(VTC News) -

Trưa 24/5, cơ quan chức năng TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Thành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h10 ngày 23/5, Công an phường Tân Thành nhận tin báo về vụ va chạm giữa 2 xe máy trên tuyến đường liên thôn Sông Xoài - Cù Bị khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người thương vong.

Thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 72E1-742.55 do một nam thanh niên điều khiển xảy ra va chạm mạnh với xe máy biển số 72T1-4301.

Cú tông trực diện khiến hiện trường ngổn ngang, 3 nam thanh niên nằm trên đường với nhiều vết thương. Trong đó, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng nặng sau tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Thành đã báo cáo vụ việc và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) cùng các lực lượng liên quan thuộc Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ tai nạn làm 1 nữ sinh tử vong thương tâm. Cụ thể, sáng 3/4, em Võ Huỳnh Khánh V. (21 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) chạy xe máy từ nhà đến trường để tham gia kỳ thi. Đến đường ĐT744, nạn nhân xảy ra va quẹt với một xe máy chạy cùng chiều rồi ngã xuống đường.

Đúng thời điểm này, xe đầu kéo chạy phía sau không kịp xử lý đã cán qua người, khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đoạn đường này có 3 làn xe. Tuy nhiên, làn dành cho xe máy bị cỏ và đất cát bao phủ một phần. Trong khi đó, lưu lượng xe rất lớn, đặc biệt là xe container chạy thường xuyên.