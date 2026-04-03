Nữ sinh ở TP.HCM gặp tai nạn tử vong trên đường đi thi

(VTC News) -

Ngày 3/4, thông tin từ Công an phường Phú An (TP.HCM), trên tuyến đường ĐT744 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, em Võ Huỳnh Khánh V. (21 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) chạy xe máy từ nhà đến trường để tham gia kỳ thi. Đến đường ĐT744, nạn nhân xảy ra va quẹt với một xe máy chạy cùng chiều rồi ngã xuống đường.

Đúng thời điểm này, xe đầu kéo chạy phía sau không kịp xử lý đã cán qua người, khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo ghi nhận của PV, đoạn đường này có 3 làn xe. Tuy nhiên, làn dành cho xe máy bị cỏ và đất cát bao phủ một phần. Trong khi đó, lưu lượng xe rất lớn, đặc biệt là xe container chạy thường xuyên.

Trước đó, tháng 11/2025, cũng tại TP.HCM, một nữ sinh lớp 9 gặp tai nạn tử vong trên đường đi học.

Thông tin từ công an, khoảng 7h ngày 19/11, anh N.Q.V. (21 tuổi, ngụ phường An Phú, TPHCM) lái xe máy chở theo em gái tên N.T.T.H. (14 tuổi) đi học.

Khi đến trước chung cư Sen Hồng, phường Dĩ An, xe máy bị kẹp giữa ô tô đầu kéo đang dừng đỗ và một xe đầu kéo khác đang chạy cùng chiều.

Anh V. thắng gấp khiến xe máy trượt ngã xuống đường. Nữ sinh không may ngã vào gầm xe đầu kéo và bị cán tử vong, người anh may mắn thoát nạn. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Người thân của nữ sinh cho biết, gia đình sống tại phường An Phú (TP.HCM). H. học lớp 9 tại Trường THCS Linh Đông.