Năm 2025, cả nước xảy ra 18.601 vụ tai nạn giao thông, giảm hơn 5.000 vụ

(VTC News) -

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết, tai nạn giao thông giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí, đã khắc phục được việc tăng số vụ và số người bị thương của năm 2024. Các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ có xu hướng giảm rõ rệt.

"Tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025, xảy ra 18.601 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người (trong đó có 27 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 96 người, bị thương 74 người).

So với cùng kỳ năm 2024, giảm 5.312 vụ (tương ứng 22,21%), giảm 711 người chết (6,35%), giảm 5.259 người bị thương (29,93%)", ông Lê Kim Thành nói.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Anh Văn)

Về tình hình tai nạn giao thông theo địa phương, ông Lê Kim Thành cho hay, 25/34 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với năm 2024, trong đó 4 địa phương giảm trên 20% số người chết (Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lào Cai). Tỉnh Cà Mau có số người chết do tai nạn giao thông tăng 42%.

Về xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu rõ, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm (đường bộ, đường sắt và đường thủy).

Lực lượng chức năng phạt tiền hơn 6,8 nghìn tỷ đồng; tước hơn 215 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 390 nghìn trường hợp; tạm giữ hơn 840 nghìn phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2024, xử lý giảm hơn 908 nghìn trường hợp (tương ứng 21,13%), tiền phạt giảm 1 nghìn tỷ đồng (tương ứng 13,02%).

Về công tác đăng ký, quản lý và đăng kiểm phương tiện, ông Lê Kim Thành đánh giá được tổ chức chặt chẽ, số lượng phương tiện đăng ký mới tiếp tục gia tăng (năm 2025 là trên 590 nghìn xe ô tô, 2,6 triệu xe mô tô; nâng tổng số xe đã đăng ký là gần 7,5 triệu ô tô, hơn 79 triệu mô tô); công tác đấu giá biển số xe mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước (năm 2025 là trên 5 nghìn tỷ đồng/140 nghìn biển ô tô, mô tô).

"Trong năm qua cũng xảy ra 53 vụ ùn tắc giao thông; 108 vụ chống cảnh sát giao thông thi hành công vụ, làm 1 đồng chí hy sinh, 46 đồng chí bị thương; 97 vụ tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ 1.014 đối tượng", ông Lê Kim Thành nói.

Về kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025, ông Lê Kim Thành dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thể hiện Việt Nam là 1 trong 35 quốc gia có tỷ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ giảm 30-49%.

Theo tính toán của WHO, tỷ lệ số người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ của Việt Nam giảm từ 25,4 người/100.000 dân vào năm 2010 xuống còn 17,7 người/100.000 dân vào năm 2021 (giảm 43,5%).

"Việt Nam được coi là một điểm sáng trên thế giới về thực thi đội mũ bảo hiểm. Sau 10 năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy (2007-2017), tỷ lệ người dân chấp hành đội mũ bảo hiểm đạt hơn 90%, góp phần quan trọng kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông và ngăn chặn được hơn 500.000 ca chấn thương sọ não", Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nói.

Đề cập đến tồn tại, hạn chế, ông Lê Kim Thành cho biết, tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra với loại hình kinh doanh vận tải; tai nạn giao thông với xe máy còn xảy ra khá phổ biến. Ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM vẫn diễn biến phức tạp, áp lực giao thông vẫn rất lớn trong giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực hạ tầng giao thông (đặc biệt trong tình trạng thời tiết bất lợi).

Cùng đó, tình trạng lật xe, rơi hàng hóa, tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép và hành vi chống người thi hành công vụ vẫn diễn biến phức tạp ở một số nơi; vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, mũ bảo hiểm, dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe còn diễn ra nhiều nơi...

Phấn đấu giảm 50% thương vong so với năm 2020

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục kiềm chế và kéo giảm bền vững tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

"Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục chính, đầu mối trọng điểm, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM; giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh từ các hoạt động giao thông vận tải; tiếp tục các giải pháp hướng tới mục tiêu giảm 50% thương vong so với năm 2020", ông Lê Kim Thành nói.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Lê Kim Thành đề nghị các bộ, ngành và địa phương bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học; rà soát và xử lý dứt điểm các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" và xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt.

Đồng thời, hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật cho phương tiện thân thiện với môi trường. Đặc biệt, thực hiện tái cơ cấu vận tải theo hướng tăng thị phần đường sắt, đường thủy, hàng hải, hàng không để giảm sự phụ thuộc vào đường bộ và đẩy nhanh hệ thống vận tải công cộng.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được ông Lê Kim Thành đưa ra là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, xử lý vi phạm; xây dựng cơ sở dữ liệu trật tự, an toàn giao thông dùng chung giữa các ngành Xây dựng, Công an, Y tế (số liệu nạn nhân, người chết, bị thương) và Tài chính. Nghiên cứu bổ sung những hoàn thiện về quy định pháp luật và chia sẻ các thông tin dữ liệu để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Ngoài ra, cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho y tế cơ sở (tuyến xã, phường); nghiên cứu xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn trên nền tảng kỹ thuật số để kịp thời xử lý hậu quả...

Từ ngày 1/4 khi kết thúc hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố, ông Lê Kim Thành đề nghị các bộ, ngành, địa phương định kỳ tổ chức họp sơ kết, tổng kết hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai theo ngành dọc...

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: "Tai nạn giao thông vẫn là một vấn nạn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhân dân, đến an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước".

Mặc dù số vụ tai nạn giao thông có xu hướng giảm, nhưng nguy cơ, rủi ro tai nạn đối với các loại hình giao thông vẫn còn cao. Vấn đề an toàn giao thông đang đặt ra những thách thức rất lớn, không chỉ đối với tai nạn giao thông mà còn cả ùn tắc giao thông, trên tất cả các loại hình như đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không.

"Đã đến lúc Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và và các Ủy ban an toàn giao thông địa phương cần nhìn nhận một cách nghiêm túc. Vì sao chúng ta huy động một lực lượng liên bộ, liên ngành, liên địa phương lớn như vậy, nhưng vấn đề tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng, chưa đáp ứng được mong mỏi chính đáng của mỗi người dân, đó là khi bước chân ra khỏi nhà, ai cũng mong được trở về an toàn", Phó Thủ tướng đặt vấn đề.