Lời khai của nghi phạm sát hại thiếu nữ Thái Lan, giấu xác trong vali

(VTC News) -

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ nam nghi phạm (người Australia, khoảng 40 tuổi) tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.

Theo Rueters, nghi phạm Simon Peter Carman đang phải đối mặt với các cáo buộc giết người, che giấu thi thể, di chuyển hoặc tiêu hủy thi thể, bắt cóc trẻ vị thành niên vì mục đích tình dục.

Chiếc vali đựng thi thể thiếu nữ 17 tuổi được tìm thấy cách hiện trường hơn 4km. (Ảnh: Bangkok Post)

Cảnh sát Thái Lan đã xem lại đoạn phim CCTV cho thấy Carman vào căn hộ chung cư cùng với nạn nhân, rời đi một mình vài giờ sau đó và mang theo một vali.

Trong bài đăng trên trang Facebook chính thức, cảnh sát cho biết người này chất vali lên xe máy và phóng đến khu vực gần đường ray xe lửa. Carman bị bắt giữ tại sân bay khi đang chuẩn bị lên máy bay trở về Australia.

Tại phòng điều tra ở đồn cảnh sát, Carman gửi lời nhắn tới gia đình nạn nhân trước khi được chuyển đến Tòa án tỉnh Pattaya: "Tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra với con gái của ông bà. Đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi".

Nghi phạm khai chưa từng quen biết nạn nhân trước đây. Khi họ gặp nhau, Carman thỏa thuận trả cho cô 1.000 baht "cho thời gian của cô ấy". Tuy nhiên, sau đó hai bên xảy ra tranh cãi về vấn đề tiền bạc, cô gái cầm dao đe dọa. Nghi phạm khai rằng mình chỉ đang tự vệ khi túm cổ nạn nhân và vô tình khiến cô thiệt mạng, chứ không cố ý giết người.

Ông Thongchai Donhomla (46 tuổi), cha của nạn nhân "vô cùng đau buồn", thương con gái "không có mẹ" lại gặp cảnh thảm thương.

Mẹ kế của cô, bà Oradee Bussarakum, nhấn mạnh rằng bà muốn thủ phạm phải chịu hình phạt nặng nhất.

Hiện tại, cơ quan điều tra chưa thông báo khi nào Carman sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên.