Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Tây Ninh sau 5 giờ bỏ trốn

(VTC News) -

Sáng 20/5, thông tin từ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) để điều tra về hành vi giết người. Bằng được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 19/5, nhiều người dân sống tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ một căn nhà trong khu vực. Khi chạy đến kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện bà H.T.Đ. (70 tuổi) và chị M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) tử vong tại chỗ với nhiều vết thương.

Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã bị công an bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại hiện trường, anh N.G.B. (22 tuổi, con trai chị T., cùng ngụ xã Hậu Thạnh) bị thương nặng, nằm gục trong tình trạng nguy kịch. Người dân địa phương nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh B. đã không qua khỏi.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Cao Bằng đã dùng dao tấn công 3 nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án. Nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời triển khai nhiều tổ công tác truy bắt nghi phạm.

Khoảng 5 giờ gây án, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Cao Bằng để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa Bằng và chị M.T.T.T.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án của nghi phạm.