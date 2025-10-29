Nhân viên y tế liên tiếp bị hành hung, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an cùng vào cuộc

(VTC News) -

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an địa phương phối hợp hỗ trợ các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, như tăng cường tuần tra, vận hành hiệu quả hệ thống camera giám sát và hệ thống báo động kết nối với cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp.

Hai ngành cũng sẽ phối hợp tổ chức diễn tập các tình huống an ninh tại những khu vực có nguy cơ cao như khoa cấp cứu, hồi sức và sơ sinh. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng hành hung, đe dọa nhân viên y tế để tăng tính răn đe và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ làm nghề cứu người.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 6 vụ hành hung bác sĩ, điều dưỡng khi đang chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Vụ việc mới nhất xảy ra ngày 23/10 tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Trong lúc các điều dưỡng đang làm nhiệm vụ, người nhà bệnh nhi bất ngờ lao vào tấn công, khiến 7 người bị thương, trong đó có 4 điều dưỡng.

Bộ Y tế cho rằng, các vụ việc này không chỉ gây mất an ninh, an toàn trong bệnh viện mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, người bệnh và người nhà khác. Bên cạnh đó, hành vi bạo lực còn gây tổn thương tâm lý, làm giảm tinh thần làm việc của đội ngũ y bác sĩ, tạo tâm lý hoang mang trong ngành.

Nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị hành hung dẫn đến chấn thương nặng.

Theo Bộ Y tế, tình trạng bạo lực trong bệnh viện, đặc biệt tại khoa cấp cứu, trở thành vấn đề nghiêm trọng và cần giải quyết triệt để. Nguyên nhân có thể do áp lực quá tải, thời gian chờ đợi dài và tâm lý lo lắng, bức xúc của người nhà bệnh nhân.

Trong bối cảnh đó, nhân viên y tế không chỉ gánh vác trách nhiệm chuyên môn mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị đe dọa, hành hung ngay khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu người..

Phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào cán bộ y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện. Trong đó, bác sĩ chiếm đến 70% số nạn nhân, tiếp theo là điều dưỡng với khoảng 15%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc người nhà bệnh nhân thiếu hiểu biết về quy trình cấp cứu, hiểu lầm rằng bác sĩ chậm trễ, hoặc trong một số trường hợp, có hành vi mất kiểm soát do ảnh hưởng của rượu bia và chất kích thích.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng từng cảnh báo tình trạng bạo lực đối với nhân viên y tế là vấn đề toàn cầu, với phần lớn các vụ việc có nguồn gốc từ bệnh nhân hoặc người nhà của họ.