Diễn viên Phương Nam 'Mưa đỏ' giờ ra sao sau cú hích 700 tỷ đồng?

(VTC News) -

Diễn viên Phương Nam là cái tên nhận được chú ý nhờ vai Tạ trong phim Mưa đỏ. Đó cũng là bệ phóng giúp nam diễn viên có những bước chân vững chãi trong thị trường điện ảnh.

Thành công của Mưa đỏ với doanh thu hơn 700 tỷ đồng nhanh chóng đưa Phương Nam từ diễn viên phụ suốt 10 năm trở thành gương mặt yêu mến của hàng triệu khán giả.

Vai diễn Tạ trong "Mưa đỏ" giúp sự nghiệp Phương Nam khởi sắc.

Vai diễn cũng giúp anh được xướng tên ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại 3 giải thưởng lớn trong năm qua, gồm giải Cánh diều 2025, Ngôi sao xanh và giải thưởng điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.

Thời gian qua, Phương Nam hoạt động tích cực, tham gia các sự kiện, chương trình giải trí và tổ chức sự kiện fan meeting riêng. Lợi thế ngoại hình cũng giúp nam diễn viên nhận được nhiều lời mời chụp hình thời trang cho thương hiệu lớn.

Sắp tới, Phương Nam lần đầu đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh Chuyến đi nhớ đời. Đây được xem là cột mốc mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên.

Trong phim, Phương Nam vào vai Hoàng, ông bố đơn thân gặp biến cố mất việc và bất ngờ cùng con trai là An lạc vào cuộc sống trên đảo. Trong khi Hoàng tìm cách trở về, cậu bé lại muốn ở lại. Cuộc giằng co ấy mở ra một hành trình đầy bất ngờ nhưng đáng nhớ cho cả hai cha con.

Ở dự án mới, nam diễn viên thử sức với vai một người cha đối diện những thử thách trong cuộc sống và trách nhiệm gia đình.

Chia sẻ về giai đoạn sau thành công của vai Tạ, Phương Nam cho biết anh không xem đây là áp lực phải vượt qua. Nam diễn viên nói vai diễn là phần thưởng và động lực sau 10 năm kiên trì làm nghề.

"Tôi không xem thành công của vai Tạ là cái bóng hay áp lực phải vượt qua. Ngược lại, đó là phần thưởng, là động lực sau 10 năm kiên trì làm nghề của Phương Nam.

Cuộc đời mỗi diễn viên sẽ có những cột mốc rực rỡ khác nhau. Tôi mất một thập kỷ để chạm tay vào vai Tạ, thì giờ đây tôi sẵn sàng tăng tốc để chinh phục những thử thách tiếp theo. Mục tiêu gần nhất của tôi chính là Chuyến đi nhớ đời", anh chia sẻ.

Phương Nam đảm nhận vai chính sau 10 năm làm nghề.

Hình ảnh mới được giới thiệu trên poster cho thấy Phương Nam xuất hiện với diện mạo khỏe khoắn, trẻ trung và năng động. Tạo hình này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi mang đến một màu sắc khác biệt so với những vai diễn trước đây của anh trên màn ảnh rộng.

Chuyến đi nhớ đời do Lê Nhựt Phạm Huy đạo diễn, dự kiến khởi chiếu vào tháng 10/2026.