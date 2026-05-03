Bị đồn có 700 tỷ, diễn viên 'Mưa đỏ' bức xúc: 'Cơm áo còn thiếu trước hụt sau'

Mới đây, nữ diễn viên Thân Thúy Hà lên tiếng trước tin đồn về khối tài sản khổng lồ. Trên trang cá nhân, Thân Thuý Hà bất ngờ trở thành nhân vật chính của một tin đồn “trên trời rơi xuống”.

"Tôi sống 32 năm trong nghề làm việc nghiêm túc, chưa từng sống vì mấy tin tức giật gân kiểu này nên vui lòng tìm hiểu kỹ về nghệ sĩ mà các bạn muốn đưa lên chứ giật gân kiểu này tôi chạy không kịp.

7 triệu đồng thì tôi có. Nếu có 700 tỷ đồng, tôi nghỉ hưu, sáng pha trà, ngắm hoa, nghe nhạc, dạo hóng gió, ngắm hoàng hôn, sống cuộc đời an yên rồi. Còn bây giờ, tôi vẫn phải đi làm để nuôi con, đóng tiền học, cơm áo gạo tiền hàng ngày thiếu trước hụt sau", nữ diễn viên phản bác tin đồn.

Nữ diễn viên Thân Thuý Hà lên tiếng về tin đồn tài sản 700 tỷ đồng.

Nữ diễn viên còn nửa đùa nửa thật rằng nếu một ngày không còn ai mời đóng phim, cô sẽ “đi tìm người tung tin để bắt nuôi 3 mẹ con”, cho đến khi nào có đủ 700 tỷ như lời đồn.

Diễn viên Thân Thuý Hà sinh năm 1978, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với loạt phim như Tiếng sét trong mưa, Cung đường tội lỗi, Duyên kiếp, Lưới trời…

Ở lĩnh vực điện ảnh, cô ghi dấu ấn với bộ phim Scandal: Hào quang trở lại của đạo diễn Victor Vũ. Gần đây, nữ diễn viên góp mặt trong Mưa đỏ, bộ phim có doanh thu hơn 700 tỷ đồng, cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Về đời tư, Thân Thúy Hà từng kết hôn với một doanh nhân vào năm 2009 nhưng ly hôn sau 2 năm vì nhiều mâu thuẫn. Sau đó, cô một mình nuôi con trai. Năm 2019, nữ diễn viên sinh con thứ hai ở tuổi 41 nhưng giữ kín danh tính cha đứa trẻ. Hiện, Thân Thúy Hà một mình nuôi hai con, vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình.

Nữ diễn viên đóng vai mẹ của Quang (Steven Nguyễn) trong bộ phim "Mưa đỏ".

Con trai lớn của cô đã lên đường du học hồi đầu năm, trong khi con gái thứ hai hiện 7 tuổi. Nữ diễn viên cho biết, ngoài thời gian trên phim trường, cô dành phần lớn quỹ thời gian cho con cái.

Ở tuổi U50, Thân Thúy Hà vẫn duy trì vóc dáng thon gọn, phong thái trẻ trung. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên các con và giữ lối sống tích cực.