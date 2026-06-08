Diễn viên Hoàng Yến bật khóc kể hành trình tìm lại bình yên sau biến cố

(VTC News) -

Xuất hiện tại sự kiện mới đây, diễn viên Hoàng Yến nhiều lần xúc động khi nhắc lại những biến cố từng đi qua trong cuộc đời. Trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, nữ diễn viên bật khóc khi kể về hành trình thay đổi bản thân sau nhiều năm sống trong những tổn thương và khổ đau.

Diễn viên Hoàng Yến.

Hoàng Yến cho biết cô sinh ra trong gia đình đủ đầy tình yêu thương, được bố mẹ chăm sóc và bảo bọc. Tuy nhiên, chính cuộc sống quá thuận lợi ấy lại khiến cô nhiều năm không nhận ra những hạn chế của bản thân.

Nữ diễn viên thừa nhận từng có thời gian luôn nghĩ rằng chỉ cần sống chân thành và yêu thương hết lòng là đủ. Thế nhưng càng bước qua nhiều biến cố, cô càng rơi vào vòng lặp của những tổn thương, thất vọng rồi lại tha thứ và tiếp tục tổn thương.

"Tôi từng nghĩ mình yêu thương chân thành là đủ. Nhưng rồi cứ yêu thương, bị tổn thương, tha thứ rồi lại tổn thương. ‘Sao mình cứ đổ tại người này người kia làm mình tổn thương vậy?... Tại sao mình lại cho người khác làm mình tổn thương nhiều đến vậy ", cô chia sẻ.

Theo Hoàng Yến, bước ngoặt đến khi những đau khổ trong cuộc sống chạm tới giới hạn chịu đựng. Trong những thời khắc khó khăn nhất, cô bắt đầu nhìn lại chính mình thay vì chỉ trách móc hoàn cảnh hay những người xung quanh.

Có lúc cô nhận ra những đau khổ của bản thân không chỉ ảnh hưởng tới chính mình mà còn khiến những người thân yêu. "Giữa những lúc đau khổ nhất, tôi tự hỏi mình có nhìn thấy mẹ đang đau lòng vì mình hay không, có hiểu các con đang phải chịu đựng những gì hay không. Chính khoảnh khắc đó khiến tôi tỉnh ra", cô nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hoàng Yến cho rằng nhiều biến cố bắt nguồn từ những chấp niệm, sự cố chấp và cách nhìn nhận cuộc sống của chính mình.

"Tôi nhận ra rất nhiều đau khổ đến từ sự vô minh, từ những chấp ngã và những cảm xúc tiêu cực mà bản thân chưa từng thực sự đối diện. Khi hiểu ra điều đó, tôi quyết định dừng lại để học cách buông bỏ", nữ diễn viên tâm sự.

Diễn viên Hoàng Yến và 3 con gái.

Trên hành trình tìm lại sự cân bằng, Hoàng Yến cho biết cô nhận được sự động viên lớn từ gia đình. Nữ diễn viên dành nhiều lời biết ơn tới mẹ, các chị em gái và đặc biệt là ba cô con gái. Theo nữ diễn viên, chính tình yêu thương và sự bao dung của người thân giúp cô có thêm động lực để vượt qua biến cố, học cách tha thứ cho bản thân và sống nhẹ nhàng hơn.

Sau nhiều năm thay đổi lối sống, Hoàng Yến hiện dành nhiều thời gian cho việc tu tập, thiền định và các hoạt động thiện nguyện. Cô cho biết bản thân không còn quá bận tâm tới những tổn thương trong quá khứ mà tập trung vào việc sống tích cực trong hiện tại.

Dịp này, nữ diễn viên cũng giới thiệu MV Kinh ca Bát Chánh Đạo. Theo Hoàng Yến, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà là dấu mốc ghi lại hành trình tìm kiếm sự bình yên với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực thông qua âm nhạc.

Thông qua MV, nữ diễn viên gửi gắm thông điệp rằng con người không nên đợi đến khi rơi vào đau khổ mới tìm cách thay đổi, mà cần học cách nuôi dưỡng đời sống tinh thần từ sớm để giảm bớt phiền não trong cuộc sống.

Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Công dân tập thể, Về nhà đi con, Những ngày không quên và Hướng dương ngược nắng.