Diện mạo hai xã được Hà Nội chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa'

Ông Nguyễn Trọng Hải, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thư Lâm, cho biết địa phương đã cơ bản đáp ứng phần lớn các tiêu chí trong đề án. Theo ông, đến nay xã có 35 tiêu chí đạt và cơ bản đạt, còn 19 tiêu chí đang được xây dựng theo lộ trình. Ông Hải cũng cho biết người dân địa phương đồng thuận với chủ trương của thành phố và địa phương sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu còn lại.