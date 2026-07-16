(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ 3 năm gần nhất.

Khác với năm 2023 và 2024 (áp dụng thang điểm 40, trong đó môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2), năm 2025 nhà trường đã chuyển sang xét tuyển theo thang điểm 30. Điểm chuẩn năm 2025 dao động từ 15,06 - 30,00 điểm. Do thay đổi thang điểm, điểm số nhìn chung có vẻ thấp hơn các năm trước, nhưng thực tế tỷ lệ cạnh tranh của các ngành top đầu vẫn cực kỳ khốc liệt.

Năm nay, trường tuyển sinh tổng 2.400 chỉ tiêu và sử dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm:

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với chứng chỉ ngoại ngữ

Xét kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà trường lưu ý, thí sinh xét tuyển bằng bài thi môn Tiếng Anh hoặc các giải thưởng, chứng chỉ Tiếng Anh được xét tuyển vào tất cả các ngành. Thí sinh xét tuyển bằng bài thi ngoại ngữ ngoài Tiếng Anh hoặc các giải thưởng, chứng chỉ ngoại ngữ ngoài Tiếng Anh được xét tuyển vào các ngành tương ứng.

Mức học phí của trường năm nay dao động từ 21 - 42 triệu đồng/năm học. Cụ thể, chương trình đào tạo trình độ đại học theo đề án của trường gồm các chương trình ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc là 42 triệu đồng/sinh viên/năm.

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả Rập, Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 31 triệu đồng/sinh viên/năm.