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Xuất bản ngày 20/07/2026 07:00 PM
Xuất bản ngày 20/07/2026 07:00 PM

Xác định thêm hai đội vào tứ kết giải U17 Quốc gia 2026

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

VCK U17 Quốc gia - Cúp Rồng Đỏ 2026 đã xác định 3 đội đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết gồm: Thể Công Viettel I, PVF (bảng A) và Hà Nội (bảng C).

Trên sân Hàm Rồng 4, LPBank HAGL khép lại hành trình tại giải bằng chiến thắng 1-0 trước PVF. Hà Thanh Phước An ghi bàn thắng duy nhất ở phút 32, giúp đội chủ nhà có 3 điểm đầu tiên. Dù vậy, LPBank HAGL vẫn dừng bước khi chỉ xếp cuối bảng.

PVF kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng không thể tận dụng các cơ hội tạo ra. Đội bóng này còn phải chơi thiếu người từ phút 89 khi Nguyễn Ngọc Anh Hào nhận thẻ đỏ. Dẫu nhận thất bại, PVF vẫn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn SHB Đà Nẵng.

Thể Công Viettel I vào tứ kết giải U17 Quốc gia.

Thể Công Viettel I vào tứ kết giải U17 Quốc gia.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hàm Rồng 5, Thể Công Viettel I hòa SHB Đà Nẵng 0-0 trong cuộc so tài căng thẳng. Mỗi đội đều phải thi đấu thiếu người khi Nguyễn Văn Trường (Thể Công Viettel I) nhận thẻ đỏ ở phút 30, còn Nguyễn Đặng Minh Liêm (SHB Đà Nẵng) bị truất quyền thi đấu từ phút 21.

Với kết quả này, Thể Công Viettel I đứng đầu bảng A với 5 điểm, PVF xếp thứ hai với 4 điểm và cùng giành quyền vào tứ kết. SHB Đà Nẵng cũng có 4 điểm nhưng xếp thứ ba do kém hiệu số bàn thắng bại, qua đó sẽ phải chờ kết quả lượt trận cuối ở các bảng B và C để biết có nằm trong nhóm hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất hay không.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài 2 đại diện của bảng A, Hà Nội cũng đã sớm giành vé vào tứ kết sau hai trận toàn thắng tại bảng C. 5 suất còn lại sẽ được xác định sau các lượt trận cuối của bảng B và bảng C.

Theo điều lệ giải, 8 đội vào tứ kết gồm hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

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