Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục tổ chức bài thi Toán vòng 2 trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, dành cho các thí sinh đăng ký vào hai khối chuyên Toán và chuyên Tin.

Bài thi diễn ra trong sáng nay 24/5 với thời gian làm bài 150 phút theo hình thức tự luận. Đề gồm nhiều câu hỏi thuộc các phần kiến thức toán học ở cấp THCS như đại số, hình học, số học và bài toán tổng hợp.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026. (Ảnh: LCĐ trường)

Theo quy định tuyển sinh của nhà trường, điểm bài thi chuyên được tính hệ số 2 khi xét tuyển. Trước đó, tất cả thí sinh đã hoàn thành ba môn điều kiện gồm Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán vòng 1.

Đề Toán vòng 2 vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026. (Ảnh: Huy Hoàng)

Năm nay, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 545 chỉ tiêu cho 5 lớp chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Kỳ thi thu hút 3.972 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Trong đó, khối chuyên Toán có số lượng đăng ký đông nhất với 1.060 hồ sơ. Khối chuyên Hóa học xếp thứ 2 với 803 hồ sơ. Lần lượt xếp sau về số hồ sơ đăng ký chuyên Vật lý với 785 hồ sơ, chuyên Tin học với 752 hồ sơ và chuyên Sinh học 572 hồ sơ.

Chỉ tiêu của mỗi khối chuyên đều là 109. Khối chuyên Toán có tỷ lệ chọi cao nhất, lên đến 1/9,7. Khối chuyên Hóa học có tỷ lệ chọi 1/7,4; chuyên Vật lý có tỷ lệ chọi là 1/7,2; chuyên Tin học có tỷ lệ chọi 1/6,9; chuyên Sinh học có tỷ lệ chọi 1/5,2.