Đáp án chính thức môn Tin học tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Dưới đây là đáp án đáp án chín thức môn Tin học tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:

Số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước.

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 28/6.

Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ công bố vào 8h ngày 1/7.

Sau khi có điểm, các Sở GD&ĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPTchậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.