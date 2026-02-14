CSGT Hà Nội kiểm tra hơn 300 xe ngày cận Tết, chỉ phát hiện 2 tài xế 'ma men'

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, trong những ngày tới, các tổ công tác sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn trên các tuyến, trong tất cả các khung giờ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.