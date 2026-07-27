  • logo
Xuất bản ngày 27/07/2026 11:12 AM
Xuất bản ngày 27/07/2026 11:12 AM

Video: Khoảnh khắc xe máy đi ngược chiều, tông vào ô tô trên Vành đai 3 trên cao

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Đoạn video ghi lại nam thanh niên liều mình lái xe máy đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) , sau đó tông thẳng vào ô tô con.

Video: Thanh niên lái xe máy đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao, tông thẳng vào ô tô

Ngày 27/7, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ tai nạn giữa xe máy đi ngược chiều và ô tô xảy ra tại đường Vành đai 3 trên cao.

Khoảng 0h05 cùng ngày, N.C.H. (SN 1999, trú tại Thái Nguyên) lái xe máy mang BKS 29AD-019.XX đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao, theo hướng Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe máy bị thương.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe máy bị thương.

Tới đoạn qua số nhà 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, xe máy của H. đâm vào ô tô con mang BKS 30F-432.XX do bà P.M.L. (SN 1976, trú tại Hà Nội) cầm lái.

Cú va chạm khiến anh H. bị thương, được đưa đi cấp cứu; cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma túy với tài xế ô tô không phát hiện vi phạm. Đồng thời, cơ quan y tế đang xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế H.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSMN 26/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay chủ nhật 26/7/2026
XSMN 26/7 - Trực tiếp XSMN hôm nay chủ nhật 26/7/2026
XSMB 26/7 - Kết quả XSMB hôm nay chủ nhật 26/7/2026
XSMB 26/7 - Kết quả XSMB hôm nay chủ nhật 26/7/2026
XSMT 26/7 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật 26/7/2026
XSMT 26/7 - Kết quả XSMT hôm nay chủ nhật 26/7/2026
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/7: Trung Bộ nắng nóng 36°C
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 27/7: Trung Bộ nắng nóng 36°C
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm