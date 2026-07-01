Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 13/6 đến 19/6

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ gần 50 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 13/6 đến 19/6.
Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 452 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 20/6 đến 26/6
Tại lễ khởi công 8 dự án trọng điểm, lãnh đạo Sun Group, Vingroup và Geleximco đưa ra những cam kết về tiến độ, chất lượng, nguồn lực và tầm nhìn phát triển TP.HCM.
Sau khi "đường ai nấy đi", Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn giữ mối quan hệ văn minh, thường xuyên trao đổi để cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai.
Nghệ sĩ Minh Hòa nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, anh bị đột quỵ, vỡ mạch máu não, hiện điều trị tại bệnh viện An Bình (TP.HCM)
Năm nay, trường Đại học FPT lấy điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) từ 18 - 21 điểm xét tuyển đại học 2026.
Hà Nội ghi dấu ấn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 khi có 5 thủ khoa toàn quốc ở các khối A01 và D01, theo thống kê từ dữ liệu điểm thi Bộ GD&ĐT.
Trẻ em đi taxi hoặc xe công nghệ khá nhiều; thay vì chỉ buộc ô tô cá nhân lắp ghế an toàn khi chở trẻ nhỏ, nên có lộ trình áp dụng quy định này với cả xe dịch vụ.
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Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, cả nước có 5 thí sinh đạt 30/30, gồm 1 A00 và 4 B00, giảm 4 so với năm trước trong hơn 1,2 triệu thí sinh.
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Lần đầu sau nhiều năm, hai thí sinh tự do cùng giành vị trí thủ khoa toàn quốc ở hai tổ hợp C00 và D07 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với mức điểm từ 28,75 đến 29,5.
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Quân đội Mỹ hiện diện mạnh mẽ trong và xung quanh Venezuela để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ nạn nhân động đất.
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