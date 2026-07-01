Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 13/6 đến 19/6

(VTC News) -

Từ ngày 13/6 đến 19/6, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 50 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Chị Nguyễn Thị Bích Thục trong bài viết “Mẹ ung thư giai đoạn cuối: ’Em không sợ chết, chỉ sợ con 15 tuổi bơ vơ‘ ”

- Em Mè Văn Hặc trong bài viết “Sinh viên 21 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối nghẹn ngào: ’Có nhầm không bác sĩ?‘”

- Em Đặng Đăng Dương trong bài viết “Thiếu niên 15 tuổi ung thư giai đoạn cuối: Nếu con chết, mẹ hiến tạng cứu người nhé”

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 13/6 đến 19/6 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.