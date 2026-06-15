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Xuất bản ngày 15/06/2026 04:09 PM
Xuất bản ngày 15/06/2026 04:09 PM

Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 6/6 đến 12/6

(VTC News) -

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 650 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 6/6 đến 12/6.

Từ ngày 6/6 đến 12/6, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 650 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Em Đặng Đăng Dương trong bài viết “Thiếu niên 15 tuổi ung thư giai đoạn cuối: Nếu con chết, mẹ hiến tạng cứu người nhé

- Em Mè Văn Hặc trong bài viết “Sinh viên 21 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối nghẹn ngào: 'Có nhầm không bác sĩ?'

- Chị Nguyễn Thị Bích Thục trong bài viết “Lời khẩn cầu của người mẹ ung thư di căn: Mong sống thêm để con không bơ vơ".

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 6/6 đến 12/6 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.

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