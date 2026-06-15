Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 6/6 đến 12/6

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm chuẩn lớp 10 của hơn 124.000 thí sinh dự kiến được công bố cùng đợt với điểm thi, trong khoảng ngày 19 - 22/6.
100% sản phẩm được lựa chọn sau 2 giờ ráp căn, Victory Hermes cho thấy sức hút nổi bật và niềm tin của khách hàng vào The Win City.
Chuyển làn đột ngột và lọt vào "điểm mù" của xe ben đang chạy cùng chiều, chiếc Kia Morning bị đẩy đi hàng chục mét rồi va chạm với ô tô đỗ ven đường.
Uniben được vinh danh ở hạng mục “Quản trị doanh nghiệp xuất sắc”, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững trong dài hạn.
Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng chuyên gia dùng công nghệ radar xuyên đất khảo sát vị trí nghi là hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Đứng gần mẹ khi xịt chống nắng, một bé trai 5 tuổi vô tình hít phải hóa chất và nhập viện do tổn thương phổi.
Mùa hè năm nay, Budweiser - bia chính thức của FIFA World Cup™ suốt 40 năm - chính thức khởi động chiến dịch toàn cầu chào đón FIFA World Cup 2026™.
Đại tiệc giảm giá quy mô lớn trong dịp hè của LOTTE MART chính thức trở lại từ ngày 17/6.
Bộ Y tế quy định quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán phần thuốc được doanh nghiệp hỗ trợ miễn phí, nhằm tránh chi trả trùng và bảo đảm minh bạch.
Nhóm đối tượng đã cho hơn 1.500 người vay 45 tỷ đồng thông qua tài khoản iCloud iPhone, với lãi suất lên tới 608%/năm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược,...
Góp ý cho Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã nêu 10 kiến nghị để gỡ khó.
Sau khi hái nấm trong rừng về nấu rồi ăn, 4 người trong gia đình ở Lâm Đồng bị đau bụng, nôn ói, phải nhập viện cấp cứu và một người đã tử vong do ngộ độc.
(VTC News) - XSMB 15/6, cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 15/6/2026, KQXSMB thứ 2, trực tiếp xổ số miền Bắc 15/6, tra cứu kết quả XSMB hôm nay.
(VTC News) - XSMT 15/6, cập nhật kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 15/6/2026, KQXSMT thứ 2, trực tiếp xổ số miền Trung 15/6, tra cứu kết quả XSMT hôm nay.
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