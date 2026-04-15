Đăng thông tin sai sự thật lên Facebook, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.

Theo đó, trong tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung xấu, độc. Qua xác minh, chủ tài khoản là V.V.H (SN 1992, trú xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Châu).

Công an xã Diễn Châu mời V.V.H đến làm việc

Làm việc với cơ quan chức năng, V.V.H. thừa nhận đã đăng thông tin khi chưa được kiểm chứng. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, người này nhận thức rõ hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ hồ sơ, Công an xã Diễn Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với V.V.H về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; tích cực đấu tranh, phản bác các nội dung sai lệch, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và môi trường thông tin lành mạnh.

Trước đó, ngày 28/1, trong quá trình theo dõi, quản lý không gian mạng, Công an xã Trà My phát hiện trên Fanpage “Công an xã Trà My” xuất hiện tài khoản Facebook có tên “Thá**Tà* La*” đăng tải 4 lượt bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an xã Trà My khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và làm rõ chủ tài khoản nêu trên là N.V.N, đồng thời mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, N. khai nhận do ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt, nhận thức hạn chế nên đã đăng tải các bình luận có nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an và dư luận xã hội.

Qua quá trình làm việc, đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, thành khẩn xin lỗi Công an xã và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.