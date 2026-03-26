Xử phạt 5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về lãnh đạo địa phương

Công an xã Tam Đồng (Nghệ An) vừa ra quyết định xử phạt hành chính một công dân do đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, liên quan đến lãnh đạo chính quyền địa phương.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 19/3/2026, Công an xã Tam Đồng đã xác minh, làm rõ ông T.Đ.T. (SN 1985, trú xóm Liên Khai, xã Tam Đồng) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo địa phương.

Công an xã Tam Đồng làm việc với ông T.Đ.T.

Làm việc với cơ quan Công an, ông T.Đ.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái diễn.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Tam Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.Đ.T. về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, với mức phạt 5 triệu đồng.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, góp phần bảo đảm môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Trước đó, ngày 5/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Nội ra quyết định xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo UBND TP có đơn xin thôi chức vụ.

Theo đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm rõ tài khoản Facebook của Đ.M.T (SN 1981, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo UBND Thành phố. Quá trình làm việc với công an, Đ.M.T thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi. Đ.M.T đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với Đ.M.T về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15 ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14 ngày 27/1/2022 và Nghị định 211 ngày 25/7/2025).