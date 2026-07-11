Cựu sao Argentina: 'Không thể yêu cầu Messi bỏ đá phạt đền'

(VTC News) -

Những cú đá phạt đền của Lionel Messi tại World Cup 2026 trở thành nỗi lo lắng đối với đội tuyển Argentina khi tỷ lệ thành công của anh thấp đến khó tin. Tuy nhiên, nhiệm vụ đá phạt đền đương nhiên thuộc về siêu sao 39 tuổi bất chấp mọi rủi ro.

Gustavo Lombadi - cựu tuyển thủ Argentina có bài viết phân tích trên TyC Sport về câu chuyện đá phạt đền của Lionel Messi. Theo Lombadi, đội tuyển Argentina chấp nhận việc Messi có thể đá hỏng phạt đền bất cứ lúc nào. Đẳng cấp, kinh nghiệm và uy tín của “El Pulga” không bị ảnh hưởng bởi những tình huống hỏng ăn.

Messi đá hỏng 2 quả phạt đền tại World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Lionel Messi hai lần đá hỏng phạt đền trong các trận đấu gặp Áo (vòng bảng) và Ai Cập (vòng 1/8). Điều này biến Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đá hỏng 2 quả phạt đền trong cùng một kì World Cup. Trong 6 lần dự giải, anh đá hỏng 4 quả phạt đền sau 8 lần thực hiện.

“Không ai có thể yêu cầu Messi bỏ quyền đá phạt đền hoặc nói người khác thực hiện nó. Tôi tin cậu ấy vẫn xứng đáng để thực hiện phạt đền vì những nỗ lực, cống hiến cho Argentina nhưng quan trọng nhất là cách Messi thể hiện trong và ngoài sân cỏ. Quyết định đá phạt đền hay không thuộc về Messi, hoặc anh ấy cảm thấy có người làm tốt hơn.

Nếu Messi đang ở trên sân và Argentina có phạt đền, anh ấy tiếp tục là người thực hiện. Messi đang nghiên cứu cách đá phạt đền ngay bây giờ, sẽ tính đến thói quen của thủ môn mà cậu ấy sắp đối mặt.

Trước trận đấu với Hà Lan ở World Cup 2022, tôi không nhớ đó là Martinez hay Rulli, nhưng một trong hai người đã đề nghị anh ấy thực hiện quả phạt đền theo cách khác vì thủ môn người Hà Lan là một người có thể chờ đợi đối phương dứt điểm rồi mới ra quyết định. Cuối cùng, quả phạt đền đến, và anh ấy đã thực hiện theo cách mà họ đã thảo luận”, Gustavo Lombadi phân tích.

Theo cựu hậu vệ của River Plate, Messi nên điều chỉnh cách đá phạt đền ít nhất là ở World Cup 2026. Cách Messi đá hỏng quả phạt đền trước Áo không nên được lặp lại, cũng như cú sút có phần an toàn nhưng lại không thành công trong màn đối đầu với Ai Cập.

Gustavo Lombadi gợi ý rằng Messi nên ưu tiên các cú sút vào góc cao như ở World Cup 2022.

“Messi có thể làm được nhiều điều hơn ở một quả đá phạt trực tiếp so với quả phạt 11 mét, dù khoảng cách là xa hơn. Nhưng nếu phải mạo hiểm, tôi nghĩ cậu ấy sẽ bước lên và thực hiện quả phạt đền, chấp nhận rủi ro cao hơn một chút và cố gắng. Messi giúp ích cho đội tuyển Argentina nếu quả phạt đền đó đồng nghĩa với việc giành chiến thắng”, Gustavo Lombadi viết.