Tác giả bức ảnh Messi tắm cho Yamal: 'Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới chụp được'

(VTC News) -

Những ngày gần đây, người hâm mộ đặc biệt thích thú với bức ảnh Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal lúc mới 5 tháng tuổi. Ít ai biết khoảnh khắc này được ghi lại trong một buổi chụp hình phục vụ cuốn lịch từ thiện phát hành năm 2007.

Tháng 12/2007, nhiếp ảnh gia Joan Monfort được giao thực hiện bộ ảnh thường niên do Quỹ Barcelona phối hợp với tờ Diario Sport tổ chức nhằm gây quỹ cho UNICEF và các tổ chức từ thiện tại Catalonia. Theo thông lệ, các cầu thủ Barcelona sẽ chụp ảnh cùng trẻ em. Trong hàng trăm gia đình tham gia năm đó, cậu bé Lamine Yamal tình cờ được ghép cặp với Messi.

Bức ảnh chụp Messi tắm cho Lamine Yamal khi mới 5 tháng tuổi. (Ảnh: AP)

Khi ấy, Messi mới 20 tuổi và là một ngôi sao trẻ của Barcelona. Dù đã giành hai chức vô địch La Liga và một Champions League, anh vẫn đứng sau hàng loạt tên tuổi lừng danh như Ronaldinho, Samuel Eto‘o, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol hay Thierry Henry.

Không ai có thể hình dung rằng chàng trai trẻ ấy rồi sẽ trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử với tám Quả bóng Vàng, càng không thể tưởng tượng em bé nằm trong chiếc bồn tắm nhựa năm nào sẽ là người kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại của anh tại Barcelona.

Nhớ lại buổi chụp hình, nhiếp ảnh gia Monfort cho biết mọi thứ diễn ra không hề dễ dàng. ”Đó là một buổi chụp rất khó. Có thể nói tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới chụp được. Lionel Messi đến bây giờ vẫn là người khá rụt rè. Hồi mới bắt đầu sự nghiệp, cậu ấy còn ngại hơn nhiều.

Và rồi Messi phải chụp hình cùng một em bé sơ sinh đang ngồi trong chiếc bồn nhựa đầy nước. Ban đầu gần như không có sự tương tác nào. Mọi người đều khá lúng túng. Nhưng từng chút một, mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn và cuối cùng chúng tôi có được một bức ảnh khá đẹp“, Monfort kể lại.

Trong loạt ảnh hôm ấy, nổi bật nhất là khoảnh khắc Messi nhẹ nhàng tắm cho Yamal trong chiếc bồn nhựa. Ngoài ra còn có những bức hình Messi bế cậu bé trong chiếc khăn tắm hay mẹ của Lamine Yamal, Sheila Ebana, đứng bên hỗ trợ con trai. Sau khi được đăng trong cuốn lịch từ thiện năm 2008, những bức ảnh gần như chìm vào quên lãng.

Bức ảnh được chụp tại phòng thay đồ của sân vận động Camp Nou ở Barcelona. (Ảnh: AP)

Phải đến EURO 2024, những bức ảnh mới bất ngờ được cả thế giới biết đến khi cha của Yamal, Mounir Nasraoui, chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt bởi lúc này Yamal đã trở thành thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha.

”Đó là bức ảnh nổi tiếng nhất mà tôi từng chụp trong đời, và nổi tiếng hơn tất cả những bức khác rất nhiều. Đến tận kỳ World Cup này, vẫn có vô số người quan tâm và nhắc lại nó. Nếu Lamine tiếp tục phát triển như hiện tại, bức ảnh ấy sẽ còn trở nên mang tính lịch sử hơn nữa. Việc tất cả những điều này xảy ra chẳng khác nào trúng số độc đắc. Chỉ tiếc là nó không giúp tôi đủ giàu để sống cả đời thôi“, Monfort nói.

Nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha cho biết ông luôn gửi lại ảnh cho các gia đình tham gia chương trình. Ông vẫn nhớ mẹ của Yamal đã đưa con trai đi hơn 40 km từ thị trấn Mataro đến sân Camp Nou để tham gia buổi chụp, rồi kiên nhẫn chờ cầu thủ đến cho đến khi mọi công đoạn đều hoàn tất.

”Cơ hội xảy ra chuyện này là cực kỳ hiếm, chỉ một phần triệu thôi. Thật là may mắn“, vị nhiếp ảnh gia nói.