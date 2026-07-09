Vợ Messi 'cạn lời' vì chồng, tranh thủ khoe đồng hồ tiền tỷ

(VTC News) -

“Lionel Messi, không còn từ nào nữa rồi”, Antonela Roccuzo - vợ của Messi đăng dòng trạng thải trên mạng xã hội Instagram kèm tấm ảnh cùng các con trên khán đài. Cô luôn cùng gia đình nhỏ đến sân để cổ vũ trực tiếp cho tiền đạo 1987 trong mọi trận đấu tại World Cup 2026.

Đội tuyển Argentina trải qua trận đấu nhiều cảm xúc và Messi chính là nhân vật tạo nên phần lớn điều đó. Phút 21, tiền đạo sinh năm 1987 đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Argentina sau đó tấn công bế tắc và thủng lưới lần thứ hai. Khi trận đấu chỉ còn hơn 15 phút (cả bù giờ), Messi bắt đầu tỏa sáng ngoạn mục.

Antonela Roccuzzo cùng các con đến ủng hộ Messi.

Phút 79, anh bình tĩnh vượt qua cầu thủ đối phương rồi kiến tạo cho Cristian Romero đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó 4 phút, Messi tạo cơ hội từ biên phải rồi băng vào vòng cấm tận dụng pha bóng bật ra, tung cú sút gỡ hòa 2-2 đầy cảm xúc cho Argentina.

Màn lội ngược dòng không thể tin nổi của Argentina kết thúc khi Lautaro Martinez kiến tạo cho Enzo Fernandez đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 90+3.

Trong bài đăng của mình, cô nàng xinh đẹp không quên “khoe” chiếc đồng hồ đeo tay mang thương hiệu xa xỉ Audemars Piquet. Dòng sản phẩm Royal Oak mà Antonela sở hữu được sử dụng vàng hồng để tạo nên phần mặt, vòng bezel sở hữu hàng chục viên kim cương.

Phiên bản này có giá bán trên thị trường vào khoảng 67.000 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng). Chuyện Antonela sở hữu đồng hồ có giá hàng chục đến cả trăm nghin USD không làm ai bất ngờ. Messi luôn nằm trong nhóm vận động viên thu nhập cao nhất thế giới.

Những năm gần đây, sức hút của Messi không giảm đi mà càng tăng lên bởi thành công cùng đội tuyển Argentina.

Việc anh chi trả khoản tiền lớn để vợ mua sắm “một vài món đồ” không ảnh hưởng gì đến gia đình nhỏ. Antonela Roccuzzo sở hữu một loạt “siêu phẩm” như: Tiffany & Co. Rope 33 mm vàng 18K, mặt số mother-of-pearl và cọc số kim cương; Rolex Day-Date 36 mm được chế tác bằng vàng trắng; Rolex Pearlmaster vàng trắng 18K, mặt số ngọc trai và kim cương baguette