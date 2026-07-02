(VTC News) -

Tại họp báo Bộ Công an chiều 2/7, đại diện Cục C03 thông tin vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV.

Theo đại diện C03, vụ án liên quan vi phạm quy định về đấu thầu, nhận hối lộ, đưa hối lộ, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và các đơn vị liên quan là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi chỉ đạo.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 31 bị can về 4 tội danh nêu trên.

Trong đó đã khởi tố bị can đối với ông Vũ Thế Phiệt, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Tiến Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc ACV về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ quy định tại các Điều 222 và 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng, đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng có liên quan, xác định hậu quả thiệt hại xảy ra và thu hồi triệt để các tài sản thất thoát cũng như tham ô trong vụ án.

Cựu Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt bị khởi tố tội nhận hối lộ.

Trước đó, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ông Phiệt, Phó tổng giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết 2 lãnh đạo nêu trên đã bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu. Giữa tháng 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vào diện Trung ương theo dõi.

Sân bay Long Thành hiện là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia. Theo chỉ đạo mới nhất, dự án phải hoàn thành xây dựng chậm nhất trong quý III/2026, tức khoảng tháng 9, để có thể đưa vào khai thác thương mại trong quý IV/2026.

Ở giai đoạn 1, sân bay Long Thành được đầu tư với quy mô gồm 2 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách có công suất 25 triệu khách mỗi năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tổng mức đầu tư của giai đoạn này hơn 109.000 tỷ đồng.

Trong các phần việc của dự án, đáng chú ý nhất là Dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư. Đây là phần việc lớn, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo mới nhất, dự án thành phần 3 có tổng cộng 145 gói thầu. Giá trị đã thực hiện đạt khoảng hơn 64.000 tỷ đồng trên tổng hơn 86.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng đã ký, tương đương khoảng 74%. Một trong những hạng mục quan trọng nhất là gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách.

Đến giữa tháng 2, gói thầu này đã đạt hơn 80% khối lượng. Ngoài nhà ga, đường băng thứ hai cũng là hạng mục được theo dõi sát. Theo kế hoạch, phần việc này dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6.