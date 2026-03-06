ACV thông báo Chủ tịch Vũ Thế Phiệt bị bắt

(VTC News) -

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, ngày 4/3/2026 doanh nghiệp đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Theo văn bản, hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến việc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Chủ tịch HĐQT ACV Vũ Thế Phiệt.

Ông Vũ Thế Phiệt (sinh năm 1973), có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2012 - 2017, Phó Tổng Giám đốc ACV giai đoạn 2017 - 2018, trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018. Đến tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV.

Cuối tháng 2/2026, ACV đã có thông báo về việc cử ông Lê Văn Khiên - Thành viên HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2, thay vị trí của ông Vũ Thế Phiệt.

Thời gian gần đây, ACV cũng ghi nhận một số biến động về nhân sự. Đầu tháng 2/2026, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc, giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính - Kế toán, được giao phụ trách công tác kế toán của tổng công ty. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, ACV đã chấm dứt việc giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với bà Phương.

ACV hiện là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không tại Việt Nam, quản lý và khai thác hơn 20 cảng hàng không trên cả nước, trong đó có nhiều sân bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất. Doanh nghiệp đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.

Sau đó, Bộ Xây dựng có Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 9/1/2026 về việc giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2. Tổng công ty tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.