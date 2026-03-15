Cử tri Xã Chương Dương, Hà Nội rộn ràng trong ngày bầu cử

(VTC News) -

Chia sẻ với VTCNews, ông Từ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã Chương Dương, Hà Nội cho biết, trên địa bàn xã có tổng số 40.196 cử tri được chia làm 42 điểm bầu cử.

Xã Chương Dương đã sẵn sàng cho ngày bầu cử, trong nhiều ngày qua các hình thức tuyên truyền trực quan, các thông tin quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử được truyền tải rộng rãi đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Vũ Văn Tuân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Chương Dương - dự khai mạc bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Ghi nhận của PV tại điểm bầu cử nhà văn hóa thôn Từ Vân, xã Chương Dương, HN (khu vực bỏ phiếu số 16), lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với sự tham dự của đông đảo cử tri địa phương.

Tại các điểm, khu vực bỏ phiếu với rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cho ngày bầu cử. Công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử được thực hiện chu đáo: danh sách cử tri, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết công khai; khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu được bố trí đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Đào Văn Hiểu, cử tri cao tuổi thôn Từ Vân, là những người đầu tiên có mặt và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 16. Ông Hiểu cho biết: “Tôi mong muốn những ứng cử viên được cử tri bầu chọn sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển”.

Người dân phấn khởi tham gia bầu cử trên địa bàn xã Chương Dương.

Tại đội 2 (khu vực bỏ phiếu số 7), rất đông đảo người dân đến thực hiện quyền bầu cử, có nhiều cử tri đã cao tuổi, nhưng vẫn đến điểm bầu cử và tự tay bỏ lá phiếu vào hòm, cho thấy tinh thần, trách nhiệm của cử tri gửi gắm vào từng lá phiếu.

Ông Từ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã Chương Dương, hướng dẫn người dân tại khu vực bỏ phiếu.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, ngày bầu cử tại xã Chương Dương đang diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô.