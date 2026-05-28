Logan Kim và Anna Le vô địch AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026

Ở bảng nữ, Anna Le tiếp tục duy trì phong độ ổn định để giành chức vô địch chung cuộc. Với lối chơi chắc chắn, khả năng kiểm soát tốt qua từng vòng đấu và bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng, Anna Le đã để lại dấu ấn nổi bật tại mùa giải năm nay.

Trong khi đó, bảng Nam chứng kiến cuộc cạnh tranh kịch tính đến những hố đấu cuối cùng. Logan Kim đến từ Hàn Quốc và Trần Thế Bảo của Việt Nam cùng kết thúc giải với tổng điểm -2, buộc ngôi vô địch phải được phân định bằng loạt play-off.

Các nhà vô địch AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026.

Sau màn so tài căng thẳng, Logan Kim là người giành chiến thắng chung cuộc. Dù để lỡ cơ hội lên ngôi, Trần Thế Bảo vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ khi tiến rất gần đến chức vô địch, qua đó cho thấy sự tiến bộ và năng lực cạnh tranh đáng chú ý của các golfer trẻ Việt Nam.

Lễ trao giải cũng là dịp tôn vinh nỗ lực của các vận động viên sau hành trình thi đấu bền bỉ. Sự đồng hành của Quà Việt trong hạng mục cúp vô địch, cùng các phần quà từ SCC, đã góp phần tạo thêm sự khích lệ dành cho các golfer trẻ, ghi nhận tinh thần thi đấu và những thành tích mà các vận động viên đạt được tại giải.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, AJGA IPS - Nam A Bank Cup 2026 còn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng golf trên nhiều nền tảng. Với sự phối hợp phát sóng của MyTV, hình ảnh giải đấu được lan tỏa rộng rãi hơn, giúp phụ huynh, khán giả và người hâm mộ có thể theo dõi hành trình thi đấu của các vận động viên trẻ một cách thuận tiện.

Trong suốt thời gian diễn ra giải, công tác tổ chức cũng được chú trọng nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất cho vận động viên. Sự hỗ trợ nước uống từ Đôi Dép và World Tea Resort Nha Trang đã góp phần tiếp sức cho các golfer trẻ, đặc biệt trong điều kiện thi đấu ngoài trời kéo dài.

Không chỉ là cuộc đua danh hiệu, giải đấu năm nay còn mở rộng góc nhìn về tiềm năng kết hợp giữa thể thao, du lịch và văn hóa bản địa.

Thông qua việc đưa một giải golf trẻ quốc tế đến Việt Nam, sự kiện tạo cơ hội để các vận động viên quốc tế thi đấu, giao lưu và trải nghiệm môi trường golf trong nước; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, con người và bản sắc Việt Nam đến cộng đồng golf khu vực và quốc tế.

Thành tích của top 10 vận động viên xuất sắc nhất: