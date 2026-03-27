27/03/2026 09:47:00 +07:00

Gia Lai tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

(VTC News)

Kết thúc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, tỉnh Gia Lai có 2.418.951 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,84%.

Sáng 27/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Gia Lai

Theo báo cáo, cử tri toàn tỉnh tích cực tham gia bỏ phiếu, nhiều địa phương có tỷ lệ đi bầu đạt 100%. Kết thúc bầu cử, toàn tỉnh có 2.418.951/2.422.812 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,84%.

Kết quả, tỉnh Gia Lai đã bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định. Trong đó, đại biểu Quốc hội khóa XVI: 16/28 người ứng cử trúng cử; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031: 85/136 người ứng cử trúng cử; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: 2.964/2.977 người ứng cử trúng cử.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Nguồn ảnh Báo Gia Lai)

Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai thông tin, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thật sự là ngày hội của toàn dân. Công tác chuẩn bị, tổ chức đồng bộ, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao.

Theo ông Thái Đại Ngọc, kết quả bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị và mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền các cấp, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Chậm nhất là ngày 31/3/2026 Gia Lai phải triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại (nếu có), xây dựng báo cáo tổng kết gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia đúng thời hạn”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định.

STTHọ và tênChức vụ
1Phạm Anh TuấnỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
2Lê Quang NhânGiám đốc Công an tỉnh Gia Lai
3Huỳnh Ngọc HoàngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Đông
4Tô Thị Thu HườngPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường QuyNhơn
5Đặng Mạnh CườngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Nam
6Huỳnh Thúy VânỦy viên Ban Chấp hàn hĐảng bộ tỉnh,Phó Bí thư Đảng ủy Hộiđồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
7Trần Thị Như HoaBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Bắc
8Nguyễn Văn LăngThành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định
9Đặng Vĩnh SơnỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai
10Đặng Bá LâmPhó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh GiaLai
11Nguyễn Thị Kim QuyBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Nhơn Bắc
12Lê Thanh TùngBí thư Đảng ủy, Chủ tịchHội đồng nhândân phường An Nhơn
13Nguyễn Thị Phong VũỦy viên Ban Thường vụTỉnh ủy,Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai
14Lê Bình ThanhỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
15Trịnh Văn LậpPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Sơn
16Lê Từ BìnhBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình An
17Đoàn Đức TùngPhó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
18Mai Việt TrungỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai
19Hà Duy TrungỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
20Phạm Văn ChungBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoài Nhơn Đông
21Trần Hữu ThảoBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc
22Trần Nhật QuânPhó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh
23Đoàn Vũ HùngPhó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
24Võ Ngọc BìnhBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bồng Sơn
25Võ Thành Nam BìnhPhó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai
26Nguyễn Văn HòaBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hoài Ân
27Nguyễn Thị LợiGiáo viên Trường Trung học cơ sở Ân Tín, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai
228Nguyễn Ngọc LươngPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh Gia Lai
29Lê Thị Tuyết TrinhPhó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
30Nguyễn Văn HưngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cát Tiến
31Phạm Dũng LuậnBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đề Gi
32Nguyễn Hà TrungPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Cát
33Nguyễn Tuấn ThanhỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
34Phạm Tấn ThànhTrưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
35Trần Văn PhúcỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phù Mỹ Đông
36Võ Thanh PhùngTrưởng Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Gia Lai
37Trần Quốc VinhBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Lương
38Lê Thị Vinh HươngỦy viên Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước
39Huỳnh Thị Ngọc HàTrưởng ban Ban Văn hóa -Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
40Phạm Quang ÂnPhó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước Bắc
41Cao Hoàng Mộng TiênPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước Đông
42Hà Thanh Tú (Thượng tọa Thích Nhuận Trí)Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai
43Rah Lan ChungPhó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
44Nguyễn Thị Tường LinhPhó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
45Đoàn Hữu DũngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng
46Y KhumPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú
47Nguyễn Xuân PhướcỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Pleiku
48Vũ Tiến AnhChánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
49Võ Thị Bảo NgânPhó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
50Trần Thị Hồng NguyệtBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thống Nhất
51Rơ Châm H’ PhikBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Khươl
52Đinh Ly AnỦy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
53Nguyễn Thanh DũngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kbang
54Phạm Văn ĐạtĐại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai
55Huỳnh Thị Việt HườngPhó Trưởng phòng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
56Nguyễn Hùng VỹPhó Trưởng phòng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
57Ra Lan Song LinhPhó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh
58Lê Thị Hồng DiễmDiễn viên, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai
59RahLan H’DryBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Tul
60Nguyễn Thị Thu HàPhó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Ayun Pa
61Hồ Văn ThảoBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Túc
62Trần Minh SơnỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai
63Lê Văn ThắngỦy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai
64Phạm Hồng HiệpPhó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai
65Rah Lan H’ChiểuBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân xã Chư Prông
66Rơ Châm H’PhípBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pnôn
67Rơ Chăm H’HồngỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai
68Đoàn Ngọc BáuPhó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai
69Phạm Văn CườngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Cơ
70Tống Thới MốcBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Hrung
71Châu Thanh BìnhPhó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
72Lê Thị Ngọc LamPhó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
73Nguyễn Huy ChâuBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Pưh
74Lý Anh SangBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Sê
75Phạm Khắc TiệpPhó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú
76Trương Văn ĐạtỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
77Ngô Thị Ánh TuyếtPhó Trưởng phòng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
78Đặng Thành TháiChủ tịch Hội Luật gia tỉnh Gia Lai
79Võ Nguyên NamBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kông Chro
80Rơ Chăm La NiBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pa
81Nguyễn Trung HiếuPhó Trưởng phòng Phòng Hành chính -Tổ chức -Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
82Nguyễn Trung KiênPhó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai
83Hà Thị Giang ThảoỦy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đak Đoa
84Lê TrọngBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mang Yang
85Uyên (Mục sư Uyên)Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai, Quản nhiệm Chi hội Tin Lành Kông Brech
Nguyễn Gia
