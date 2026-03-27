Gia Lai tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

Sáng 27/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Gia Lai

Theo báo cáo, cử tri toàn tỉnh tích cực tham gia bỏ phiếu, nhiều địa phương có tỷ lệ đi bầu đạt 100%. Kết thúc bầu cử, toàn tỉnh có 2.418.951/2.422.812 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 99,84%.

Kết quả, tỉnh Gia Lai đã bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định. Trong đó, đại biểu Quốc hội khóa XVI: 16/28 người ứng cử trúng cử; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031: 85/136 người ứng cử trúng cử; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: 2.964/2.977 người ứng cử trúng cử.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Nguồn ảnh Báo Gia Lai)

Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai thông tin, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thật sự là ngày hội của toàn dân. Công tác chuẩn bị, tổ chức đồng bộ, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao.

Theo ông Thái Đại Ngọc, kết quả bầu cử lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị và mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền các cấp, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

“Chậm nhất là ngày 31/3/2026 Gia Lai phải triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, hoàn thành việc xem xét, giải quyết khiếu nại (nếu có), xây dựng báo cáo tổng kết gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia đúng thời hạn”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Phạm Anh Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 2 Lê Quang Nhân Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai 3 Huỳnh Ngọc Hoàng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Đông 4 Tô Thị Thu Hường Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường QuyNhơn 5 Đặng Mạnh Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Nam 6 Huỳnh Thúy Vân Ủy viên Ban Chấp hàn hĐảng bộ tỉnh,Phó Bí thư Đảng ủy Hộiđồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 7 Trần Thị Như Hoa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Bắc 8 Nguyễn Văn Lăng Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định 9 Đặng Vĩnh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai 10 Đặng Bá Lâm Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh GiaLai 11 Nguyễn Thị Kim Quy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Nhơn Bắc 12 Lê Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịchHội đồng nhândân phường An Nhơn 13 Nguyễn Thị Phong Vũ Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy,Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai 14 Lê Bình Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 15 Trịnh Văn Lập Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Sơn 16 Lê Từ Bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình An 17 Đoàn Đức Tùng Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn 18 Mai Việt Trung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai 19 Hà Duy Trung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai 20 Phạm Văn Chung Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoài Nhơn Đông 21 Trần Hữu Thảo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc 22 Trần Nhật Quân Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh 23 Đoàn Vũ Hùng Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 24 Võ Ngọc Bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bồng Sơn 25 Võ Thành Nam Bình Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai 26 Nguyễn Văn Hòa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hoài Ân 27 Nguyễn Thị Lợi Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ân Tín, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai 228 Nguyễn Ngọc Lương Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh Gia Lai 29 Lê Thị Tuyết Trinh Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 30 Nguyễn Văn Hưng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cát Tiến 31 Phạm Dũng Luận Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đề Gi 32 Nguyễn Hà Trung Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phù Cát 33 Nguyễn Tuấn Thanh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 34 Phạm Tấn Thành Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 35 Trần Văn Phúc Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phù Mỹ Đông 36 Võ Thanh Phùng Trưởng Ban đại diện Hội Thánh tỉnh Gia Lai 37 Trần Quốc Vinh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Lương 38 Lê Thị Vinh Hương Ủy viên Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước 39 Huỳnh Thị Ngọc Hà Trưởng ban Ban Văn hóa -Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 40 Phạm Quang Ân Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tuy Phước Bắc 41 Cao Hoàng Mộng Tiên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Phước Đông 42 Hà Thanh Tú (Thượng tọa Thích Nhuận Trí) Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai 43 Rah Lan Chung Phó Bí thư Thường trựcTỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 44 Nguyễn Thị Tường Linh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 45 Đoàn Hữu Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng 46 Y Khum Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú 47 Nguyễn Xuân Phước Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Pleiku 48 Vũ Tiến Anh Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 49 Võ Thị Bảo Ngân Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 50 Trần Thị Hồng Nguyệt Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thống Nhất 51 Rơ Châm H’ Phik Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Khươl 52 Đinh Ly An Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 53 Nguyễn Thanh Dũng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kbang 54 Phạm Văn Đạt Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai 55 Huỳnh Thị Việt Hường Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 56 Nguyễn Hùng Vỹ Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 57 Ra Lan Song Linh Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh 58 Lê Thị Hồng Diễm Diễn viên, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai 59 RahLan H’Dry Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Tul 60 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Ayun Pa 61 Hồ Văn Thảo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Túc 62 Trần Minh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai 63 Lê Văn Thắng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai 64 Phạm Hồng Hiệp Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai 65 Rah Lan H’Chiểu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân xã Chư Prông 66 Rơ Châm H’Phíp Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pnôn 67 Rơ Chăm H’Hồng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai 68 Đoàn Ngọc Báu Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai 69 Phạm Văn Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Cơ 70 Tống Thới Mốc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Hrung 71 Châu Thanh Bình Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 72 Lê Thị Ngọc Lam Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai 73 Nguyễn Huy Châu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Pưh 74 Lý Anh Sang Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chư Sê 75 Phạm Khắc Tiệp Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú 76 Trương Văn Đạt Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 77 Ngô Thị Ánh Tuyết Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 78 Đặng Thành Thái Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Gia Lai 79 Võ Nguyên Nam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kông Chro 80 Rơ Chăm La Ni Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Pa 81 Nguyễn Trung Hiếu Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính -Tổ chức -Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 82 Nguyễn Trung Kiên Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 83 Hà Thị Giang Thảo Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đak Đoa 84 Lê Trọng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mang Yang 85 Uyên (Mục sư Uyên) Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai, Quản nhiệm Chi hội Tin Lành Kông Brech