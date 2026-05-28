Phát hiện quả bom nặng hơn 2 tạ gần khu du lịch ở Quảng Trị

(VTC News) -

Ngày 28/5, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp xử lý thành công quả bom MK82 nặng hơn 2 tạ vừa được phát hiện tại địa phương.

Cụ thể, vào khoảng 11h30, ngày 27/5, người dân khi đi làm mây tại khu vực gần khu du lịch Suối Chà Cùng (thuộc Bản Đìu Đo, xã Trường Sơn) phát hiện một vật thể nghi là bom nên trình báo với lực lượng chức năng.

Vị trí phát hiện quả bom

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Trường Sơn thực hiện vào khoanh vùng và xác định đó là bom MK 82, nặng khoảng 227kg.

Đến sáng 28/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cử lực lượng thuộc Dự án Cây hòa bình phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Trường Sơn vào hiện trường và xử lý thành công quả bom.

Quả bom sau đó được di chuyển về kho để thực hiện xử lý theo đúng quy trình.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang di dời quả bom đến nơi an toàn để xử lý đúng quy trình

Cách đây 2 ngày, Công an xã Tây Hồ (TP Đà Nẵng), cho biết vừa tiến hành bàn giao 2 quả pháo cối cho Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp nhận để xử lý theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 25/5, Công an xã Tây Hồ nhận được tin báo từ Đội thi công công trình đập Châu Mai (thuộc địa bàn thôn Tây Lộc, xã Tây Hồ) về việc phát hiện các vật thể nghi là quả nổ trong quá trình thi công, múc đất đào vét lòng đập.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, khoanh vùng nguy hiểm. Đồng thời, đơn vị đã thông báo ngay cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Hồ để phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng thẩm quyền.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 2 quả nổ đã rỉ sét do nằm dưới lòng đất lâu năm. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, đây là loại pháo cối còn sót lại sau chiến tranh. Cụ thể, 1 quả pháo cối loại 105 ly, có trọng lượng khoảng 40kg; 1 quả pháo cối loại 81 ly, có trọng lượng khoảng 4kg.