CSGT TP.HCM đột kích loạt lò 'độ' xe điện, tạm giữ hàng trăm phương tiện

Trong thời gian qua, các tổ công tác thuộc Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra đột xuất hơn 200 cơ sở sửa chữa, mua bán có dấu hiệu "độ, chế" xe và kinh doanh phụ tùng không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn của lực lượng công an thành phố.

Xuất hiện trào lưu nguy hiểm: 'Độ' công suất xe điện

Theo Phòng CSGT, Công an TP.HCM, trên địa bàn xuất hiện xu hướng đáng lo ngại, là nhiều thanh thiếu niên tự ý can thiệp kết cấu kỹ thuật của xe đạp điện, xe máy điện để tăng công suất và nâng tốc độ vận hành.

Việc tự ý thay đổi động cơ, lắp đặt pin dung lượng lớn và can thiệp vào hệ thống điều khiển không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà còn làm gia tăng rủi ro cháy, nổ khi phương tiện đang lưu thông hoặc để trong các khu dân cư.

Một cơ sở "độ xe" ở đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình bị kiểm tra. (Ảnh: CSGT)

Một xe điện được "độ, chế". (Ảnh: CSGT)

Đáng chú ý, các hoạt động quảng bá, mua bán linh kiện và dịch vụ “độ" xe điện đang tràn lan trên không gian mạng, góp phần hình thành xu hướng tiêu dùng thiếu kiểm soát trong một bộ phận giới trẻ.

Số liệu thống kê cho thấy, chỉ tính từ ngày 1/5 đến nay, CSGT TP.HCM đã phát hiện và xử lý tới 1.280 trường hợp xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Máy móc thiết bị phục vụ cho việc "độ, chế" xe máy điện, xe đạp điện. (Ảnh: CSGT)

Phát hiện kho lắp ráp xe điện, tái chế pin cũ gắn nhãn mác giả

Trong đợt kiểm tra đột xuất mới đây, lực lượng CSGT phối hợp cùng công an xã, phường phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng.

Nhiều cơ sở hoạt động "chui" không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định. Lực lượng chức năng đã ghi nhận và tạm giữ hàng trăm xe điện cùng lượng lớn linh kiện, phụ tùng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

CSGT TP.HCM lập danh sách 200 cơ sở nghi vấn "độ, chế" xe đạp điện, xe máy điện các loại và phối hợp cùng công an địa phương để kiểm tra, xử lý. (Ảnh: CSGT)

Điển hình, tại Công ty HDPRO (đường Nguyển Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn), cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ 216 xe đang lắp ráp, gồm 45 phương tiện đã lắp ráp đầy đủ nhưng chưa gắn pin và 171 phương tiện đang hoàn thiện; cùng kho linh kiện số lượng lớn.

Các loại xe điện bị thu giữ tại Công ty HDPRO . (Ảnh: CSGT)

Phòng CSGT nhận định, cơ sở này nhập linh kiện xe điện trong và ngoài nước về tự lắp ráp rồi đưa ra thị trường tiêu thụ khi chưa được cơ quan chức năng kiểm định an toàn hay công nhận mẫu mã.

Công ty HDPRO còn có hành vi tái chế pin cũ, sau đó đóng lại nhãn mác, thương hiệu và ngày sản xuất giả để bán ra thị trường, hoàn toàn không có hóa đơn chứng từ.

Vụ việc tại Công ty HDPRO đang được Công an TP.HCM tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.