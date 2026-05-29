Dự báo thời tiết ngày 29/5: Miền Bắc mưa lớn, miền Trung còn nắng nóng trên 36°C

(VTC News) -

Video: Người Hà Nội lại vật vã dắt xe qua biển nước sau trận mưa chiều tối 28/5.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/5/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 29/5, nắng nóng vẫn còn xảy ra tại các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực này.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc đợt nắng nóng "đổ lửa", trời mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15- 30mm, cục bộ mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Ngày 29/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn, tập trung chủ yếu lúc chiếu tối, đêm. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa tập chủ yếu xảy ra vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/5/2026

TP Hà Nội mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, phía Nam có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa xảy ra chủ yếu vào chiều tối và tối. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, phía Bắc có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36°C, phía Nam 31-33°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ chiều tối, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, từ chiều tối có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.