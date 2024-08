TP.HCM xử nghiêm xe buýt 2 tầng chạy vào đường cấm, dừng đỗ sai quy định

(VTC News) -

Ngày 13/8, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM gửi văn bản đến các đơn vị về xử lý vi phạm của xe buýt hai tầng, thoáng nóc.

Theo Sở GTVT TP.HCM, qua theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bản Quận 1, Sở nhận thấy xe buýt 2 tầng, thoáng nóc không chấp hành hệ thống biển báo giao thông đường bộ, chạy vào đường cấm, dừng đỗ xe không đúng quy định đón trả khách. Hành vi này làm thu hẹp bề rộng mặt đường lưu thông, gây mất trật tự an toàn giao thông một số khu vực.

Xe buýt 2 tầng tại TP.HCM.

Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nét đẹp văn minh đô thị khu vực trung tâm thành phố, Sở GTVT yêu cầu Công ty TNHH Ánh Việt Hop on - Hop Off Việt Nam và Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam - Hà Nội (doanh nghiệp vận hành xe buýt 2 tầng) chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; thực hiện dừng đỗ xe để đón trả khách theo quy định của hệ thống biển báo giao thông đường bộ và theo các vị trí đã được quy định.

Bên cạnh đó, sở GTVT TP.HCM đề nghị Công an thành phố, Công an Quận 1, Đội CSGT Bến Thành tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở GTVT cũng đề nghị UBND Quận 1 chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường xử lý vi phạm sử dụng hè phố trái quy định trên địa bàn Quận 1 đối với hoạt động đón, trả khách của Công ty TNHH Ánh Việt Hop on - Hop Off Việt Nam và Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam - Hà Nội.

Đồng thời, lực lượng chức năng giám sát việc chấp hành quy định của các đơn vị này và kịp thời phản ánh về Sở GTVT.

Sở cũng đề nghị Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên Xung phong tăng cường công tác quán lý, đảm bảo các phương tiện thí điểm thực hiện tuân thủ theo thông báo của Sở về tổ chức phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Huệ, Quận 1 vào buổi tối các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần và các thông báo liên quan.