Công nghệ 16/6: Apple hoãn ra mắt iPhone 18, lịch trình iPhone lần đầu thay đổi

(VTC News) -

Apple hoãn ra mắt iPhone 18

Apple sẽ không phát hành mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn trong năm 2026. Thay vào đó, sản phẩm này được dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Thông tin này xuất phát từ phát biểu của Largan Precision - nhà cung cấp ống kính camera chính cho Apple - khi cho biết một khách hàng lớn đã trì hoãn kế hoạch tung sản phẩm mới sang quý I/2027.

iPhone 18 sẽ lùi lịch ra mắt, chỉ các phiên bản Pro xuất hiện trong năm 2026. (Nguồn: MacRumor)

Theo chiến lược mới, Apple sẽ tách lịch ra mắt iPhone thành hai giai đoạn. Các mẫu cao cấp như iPhone 18 Pro, Pro Max và chiếc iPhone gập đầu tiên vẫn sẽ xuất hiện vào tháng 9 năm nay. Trong khi đó, các phiên bản phổ thông như iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 sẽ được giới thiệu muộn hơn, vào mùa xuân năm sau.

Động thái này được cho là nhằm tối ưu hóa nguồn lực sản xuất và duy trì sức hút bán hàng trong cả năm. Đây cũng là lần đầu tiên Apple chủ động phá vỡ chu kỳ ra mắt iPhone đồng loạt vào mùa thu, vốn được duy trì từ thời iPhone 4S năm 2011.

Samsung mở rộng dòng Galaxy Book 6

Samsung vừa bổ sung thêm phiên bản Galaxy Book 6 Edge vào dòng laptop Galaxy Book 6. Điểm nổi bật của mẫu máy này là sử dụng chip Snapdragon X2 Elite thay vì Intel, mang lại hiệu năng AI lên tới 80 TOPS. Máy sở hữu màn hình cảm ứng 16 inch, độ phân giải 3K Dynamic AMOLED 2X, hỗ trợ chống phản chiếu và tần số quét thích ứng tối đa 120Hz.

Galaxy Book 6 Edge - laptop Snapdragon X2 Elite đầu tiên của Samsung. (Nguồn: Samsung)

Galaxy Book 6 Edge được trang bị 16GB RAM LPDDR5X, ổ cứng 1TB, cùng hệ thống loa Dolby Atmos. Máy có khả năng kết nối liền mạch với các thiết bị Galaxy khác, giúp chia sẻ dữ liệu nhanh chóng. Ngoài ra, laptop hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, cùng nhiều cổng kết nối như HDMI 2.1, USB 4.0 và khe microSD.

Về pin, Samsung cho biết thiết bị có thể phát video liên tục tới 22 giờ và sạc nhanh đạt 40% trong 30 phút với adapter 65W. Galaxy Book 6 Edge nặng 1,55 kg, dày chưa đến 1,3 cm và có giá bán 2.100 USD.

Meta ra mắt "AI Mode" trên Facebook

Meta vừa công bố tính năng "AI Mode" mới trên Facebook, cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời tổng hợp từ các bài đăng công khai trên nền tảng, bao gồm cả Groups và Reels. Đây là bước đi nhằm tăng tương tác và cạnh tranh trong cuộc đua AI.

Song song với đó, Meta bổ sung nhiều công cụ chỉnh sửa nội dung như cắt ghép ảnh, hiệu ứng chuyển cảnh cho video, cùng preset AI giúp thay đổi trang phục, kiểu tóc và phụ kiện trong ảnh. Người dùng thậm chí có thể "mặc" áo đấu đội bóng yêu thích ngay trên ảnh đại diện bằng tính năng "AI Edit".

Các cập nhật này nối tiếp loạt tính năng AI mà Meta đã tung ra trong năm, từ ảnh đại diện động, trả lời tự động trên Marketplace, đến trợ lý AI cho nhà sáng tạo. Chiến lược chung của Meta là biến Facebook thành nền tảng gắn kết hơn, đồng thời mở rộng nguồn thu qua gói thuê bao toàn cầu từ 3,99 USD/tháng.