Công nghệ 19/6: Rò rỉ hình ảnh cụm camera lớn của iPhone 18 Pro

(VTC News) -

iPhone 18 Pro: Camera bump lớn hơn vì sao?

Theo rò rỉ từ Weibo, iPhone 18 Pro sẽ sở hữu cảm biến chính 48MP siêu lớn cùng khẩu độ biến thiên. Đây là công nghệ từng được đồn đoán trước đó, nay gần như chắc chắn xuất hiện. Việc tăng kích thước cảm biến giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng và độ chi tiết, nhưng đồng thời làm cụm camera dày hơn.

Cụm camera dày hơn của iPhone hé lộ bước tiến lớn về nhiếp ảnh. (Nguồn: 9to5mac)

Các mô hình thử nghiệm cho thấy iPhone 18 Pro Max dày 13,77mm (tính cả camera), trong khi iPhone 17 Pro Max chỉ 12,92mm. Phần tăng thêm chủ yếu đến từ kích thước ống kính và phần khung nhôm nâng đỡ camera. Điều này khiến thiết kế tổng thể không thay đổi nhiều, nhưng cụm camera trở thành điểm nhấn rõ rệt.

Việc Apple tiếp tục mở rộng kích thước camera cho thấy hãng đặt trọng tâm vào nhiếp ảnh di động. Người dùng có thể kỳ vọng ảnh chụp sắc nét hơn, khả năng zoom tốt hơn và hiệu suất cao trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Tuy nhiên, thiết kế dày hơn có thể gây tranh cãi về tính thẩm mỹ và độ tiện dụng.

Về giá thành, Apple cũng đã xác nhận sẽ tăng giá nhiều sản phẩm trong thời gian tới do tình trạng thiếu nguồn cung RAM. Việc tăng giá có thể khiến dòng iPhone 18 sắp ra mắt trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt với phiên bản gập.

Adobe tung trợ lý AI cho Photoshop và Premiere

Adobe vừa chính thức ra mắt AI Assistant cho các ứng dụng chủ lực như Photoshop, Premiere, Illustrator, InDesign và Frame.io. Đây là bản beta công khai, cho phép người dùng mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI thực hiện các thao tác chỉnh sửa, sắp xếp và kiểm tra thiết kế.

Giao diện Photoshop với trợ lý AI mới, hỗ trợ chỉnh sửa bằng lời nhắc tự nhiên. (Nguồn: Adobe)

Trong Photoshop, người dùng có thể yêu cầu AI thay đổi nền, sắp xếp layer hoặc chỉnh kích thước ảnh. Premiere hỗ trợ tự động phân loại clip, thêm marker theo nội dung hội thoại và sắp xếp timeline nhanh chóng. Illustrator và InDesign cũng được bổ sung khả năng kiểm tra lỗi màu, font chữ, cũng như áp dụng chỉnh sửa hàng loạt.

Theo Adobe, mục tiêu là giúp nhà sáng tạo tập trung vào ý tưởng thay vì thao tác lặp lại. Việc tích hợp AI vào toàn bộ hệ sinh thái Creative Cloud hứa hẹn thay đổi cách làm việc của hàng triệu designer, editor và publisher trên toàn cầu.

Google Home Speaker gây thất vọng cho người dùng

Google vừa giới thiệu mẫu Google Home Speaker mới, nhưng cộng đồng công nghệ cho rằng đây là một “cú tát” với người dùng Nest Audio. Dù được quảng bá là bản nâng cấp, sản phẩm lại thiếu nhiều cải tiến thực sự về chất lượng âm thanh và thiết kế.

Google Home Speaker mới bị chê là bước lùi so với Nest Audio. (Nguồn: Androidauthority)

Nest Audio vốn được đánh giá cao nhờ âm thanh cân bằng và giá hợp lý. Tuy nhiên, phiên bản Google Home mới lại bị chê là âm thanh kém sâu, bass yếu và không mang lại trải nghiệm vượt trội. Người dùng trung thành với Nest Audio cảm thấy bị bỏ rơi khi sản phẩm kế nhiệm không đáp ứng kỳ vọng.

Động thái này khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến lược phần cứng của Google. Trong khi Amazon và Apple liên tục cải tiến loa thông minh, Google dường như đang tụt lại phía sau. Điều này có thể ảnh hưởng đến vị thế của hãng trong hệ sinh thái nhà thông minh.