Công nghệ 10/6: Robot ảo thuật bị từ chối vì thiếu 'trái tim con người'

(VTC News) -

Ảo thuật gia robot bị từ chối gia nhập Hội Ảo thuật Anh

Hội ảo thuật hàng đầu của Anh cho biết D4RYL, một ảo thuật gia hình người, không đủ điều kiện để gia nhập vì nó không có “trái tim con người”.

Nhà ảo thuật David Penn, người sở hữu robot, cho biết ông thất vọng vì nó bị hội loại trừ. David Penn đã sử dụng D4RYL trong các buổi biểu diễn trên sân khấu, nơi robot có thể làm cho nút chai sâm panh bật ra bằng cách nhìn vào chúng và giao tiếp bằng thần giao cách cảm với khán giả.

Ảnh quảng cáo của Nhà ảo thuật David Penn cùng robot D4RYL. (Nguồn: The Telegraph)

Marvin Berglas, chủ tịch của Hội Ảo thuật gia Anh, cho biết robot này “hoàn toàn phi thường” nhưng không đáp ứng các tiêu chí để trở thành thành viên vì nó không thể tương tác tự phát với khán giả.

Ảo thuật gia Penn đã biểu diễn cùng robot kể từ khi mang nó từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Anh vào tháng 12/2025. Ông đã mua nó với giá 40.000 bảng Anh tại một hội chợ thương mại.

Meta bị EU yêu cầu cho phép các chatbot AI đối thủ quay lại WhatsApp miễn phí

Tập đoàn Meta đã bị các cơ quan quản lý chống độc quyền của EU yêu cầu cho phép các chatbot AI đối thủ như OpenAI truy cập miễn phí vào WhatsApp trong khi họ tiếp tục điều tra xem liệu công ty này có lạm dụng vị thế thị trường của mình bằng cách chặn các đối thủ cạnh tranh khỏi ứng dụng nhắn tin hay không.

Hình ảnh minh họa cờ EU và logo Meta. (Nguồn: Reuters)

Quyết định của Ủy ban Châu Âu về việc ban hành biện pháp tạm thời chống lại Meta được đưa ra sau các khiếu nại từ The Interaction Company of California, nhà phát triển trợ lý AI Poke.com, công ty khởi nghiệp AI Agentik của Pháp và một đối thủ cạnh tranh của Tây Ban Nha.

Những khiếu nại đó đã khiến Ủy ban, cơ quan thực thi cạnh tranh của EU, mở cuộc điều tra vào tháng 12/2025. Họ đã đưa ra cáo buộc chống lại Meta hai tháng sau đó, cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU, và các cáo buộc bổ sung vào tháng 4/2026 sau khi Meta thu phí truy cập.

Trưởng bộ phận chống độc quyền của EU, Teresa Ribera, cho biết phí của Meta quá cao đến mức không bền vững về mặt kinh tế đối với các đối thủ cạnh tranh và lý lẽ của công ty không thuyết phục được.

Bà Teresa Ribera cho biết lệnh tạm thời sẽ có hiệu lực cho đến khi cuộc điều tra kết thúc hoặc muộn nhất là đến tháng 6 năm 2029.

Meta, công ty trước đây đã chỉ ra các lựa chọn AI có sẵn thông qua các cửa hàng ứng dụng, hệ điều hành, thiết bị, trang web và quan hệ đối tác trong ngành, đã chỉ trích lệnh của Ủy ban.

Vào tháng 10, Meta đã cấm các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đối thủ truy cập vào giao diện lập trình ứng dụng (API) của WhatsApp Business, cho phép các công ty kết nối hệ thống của họ với WhatsApp, trong khi vẫn miễn trừ cho trợ lý ảo Meta AI của riêng mình. Vào tháng 3, Meta cho phép các đối thủ cạnh tranh quay lại nền tảng với một khoản phí, một động thái đã vấp phải sự phản đối của Ủy ban châu Âu.

Liên minh LG - NVIDIA hướng tới cuộc cách mạng AI

NVIDIA và Tập đoàn LG xây dựng nhà máy AI để đào tạo robot và thúc đẩy tương lai giao thông vận tải. Hai ông lớn công nghệ hướng đến việc kết nối các bản sao kỹ thuật số, robot và trí tuệ nhân tạo (AI) độc lập khi họ chuẩn bị cho kỷ nguyên tiếp theo của máy móc thông minh.

Robot nhà máy trí tuệ nhân tạo của NVIDIA và tập đoàn LG. (Nguồn: Interesting Engineering)

Bước tiến tiếp theo của AI liên quan đến các máy móc có thể di chuyển, nhìn và đưa ra quyết định trong thế giới vật lý.

NVIDIA và Tập đoàn LG của Hàn Quốc đang đặt cược lớn vào tương lai đó thông qua sự hợp tác rộng rãi nhằm tích hợp AI vào mọi thứ, từ nhà máy và robot gia đình đến xe tự lái và trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Các công ty đã công bố kế hoạch phát triển một hệ sinh thái AI kết nối, liên kết việc phát triển mô hình, mô phỏng, triển khai và cơ sở hạ tầng trong một khuôn khổ duy nhất. Bằng cách kết hợp các nền tảng điện toán tăng tốc của NVIDIA với chuyên môn của LG trong lĩnh vực sản xuất, điện tử tiêu dùng, viễn thông và giao thông vận tải, các đối tác hy vọng sẽ rút ngắn con đường từ thử nghiệm AI đến triển khai thương mại.