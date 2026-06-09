WWDC 2026: Những nâng cấp đáng chú ý của Apple trên iOS 27

(VTC News) -

Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2026, Apple giới thiệu iOS 27, phiên bản hệ điều hành mới dành cho iPhone, với nhiều cải tiến đáng chú ý liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), Siri và trải nghiệm người dùng.

Liquid Glass dễ tùy chỉnh hơn

Sau nhiều phản hồi trái chiều từ cộng đồng người dùng, đặc biệt là những ý kiến cho rằng hiệu ứng kính trong suốt đôi khi gây rối mắt, Apple quyết định mang đến nhiều tùy chọn cá nhân hóa hơn với thanh trượt Liquid Glass thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế.

Với iOS 27, người dùng có thể giảm bớt mức độ xuất hiện của các hiệu ứng Liquid Glass nếu muốn giao diện đơn giản hơn. Ngược lại, những ai yêu thích phong cách này cũng có thể tăng cường các hiệu ứng để tạo cảm giác nổi bật hơn trên toàn hệ thống.

Apple cũng giới thiệu cách tiếp cận mới dành cho biểu tượng ứng dụng với hiệu ứng phân lớp trong Liquid Glass. Đây được xem là nỗ lực làm mới trải nghiệm thị giác trên iPhone và các nền tảng khác của hãng.

Siri trở thành ứng dụng AI độc lập

Một trong những điểm nổi bật nhất của iOS 27 là sự ra mắt của Siri thế hệ mới. Khác với trước đây, khi chỉ là một lớp giao diện trên màn hình, Siri giờ đây hoạt động như một ứng dụng AI độc lập, tương tự như ChatGPT hay Claude.

Người dùng có thể trò chuyện liên tục với Siri theo dạng hội thoại nhiều lượt, thay vì phải đưa ra từng lệnh riêng lẻ. Siri mới được tích hợp vào Dynamic Island và hỗ trợ lưu lịch sử trò chuyện, cho phép người dùng thiết lập thời gian tự động xóa lịch sử nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

Apple khẳng định rằng hệ thống vẫn ưu tiên xử lý dữ liệu trên thiết bị. Trong trường hợp cần năng lực tính toán lớn hơn, dữ liệu sẽ được xử lý qua nền tảng Private Cloud Compute.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân. Siri giờ đây có thể truy cập và kết nối thông tin từ lịch làm việc, email, tin nhắn, ghi chú và nhiều ứng dụng khác để thực hiện các yêu cầu phức tạp hơn.

Người dùng có thể yêu cầu Siri tìm khoảng thời gian trống trong lịch để sắp xếp cuộc họp, tra cứu thông tin chuyến bay trong email hoặc tạo ghi chú dựa trên nội dung đang trao đổi. Siri cũng có khả năng thực hiện các tác vụ theo chuỗi, giúp người dùng tiết kiệm thời gian.

Tính năng mới trong ứng dụng camera và Safari

Apple đã mở rộng Visual Intelligence bằng cách tích hợp Siri vào ứng dụng Camera. Người dùng có thể hướng camera về một vật thể, địa điểm hoặc sản phẩm để Siri phân tích và cung cấp thông tin theo thời gian thực, tương tự như Google Lens.

Trình duyệt Safari cũng được nâng cấp với nhiều tính năng AI mới, bao gồm khả năng tự động nhóm các tab liên quan và tính năng "Notify Me", cho phép theo dõi các trang web đã đóng và gửi thông báo khi có thay đổi quan trọng.

Cải tiến trong ứng dụng photos và bảo vệ trẻ em

Ứng dụng Photos được trang bị hai tính năng chỉnh sửa ảnh mới dựa trên AI, giúp người dùng thay đổi góc nhìn không gian của bức ảnh hoặc mở rộng nội dung bên ngoài khung hình.

Bên cạnh đó, Apple cũng mở rộng các công cụ bảo vệ trẻ em với hai tính năng mới "Ask to Browse" (Yêu cầu duyệt web) và "Ask to Buy" (Yêu cầu mua), cho phép phụ huynh kiểm soát việc truy cập nội dung nhạy cảm và phê duyệt giao dịch mua sắm trực tuyến.

Phụ đề tự động và hỗ trợ thiết bị cũ

Trong lĩnh vực trợ năng, Apple giới thiệu công cụ tạo phụ đề tự động cho video, hỗ trợ người khiếm thính. Tính năng này hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh tại Mỹ và Canada.

Đáng chú ý, iOS 27 sẽ hỗ trợ toàn bộ các mẫu iPhone đang chạy iOS 26, bao gồm iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên.

Phiên bản chính thức của iOS 27 dự kiến sẽ được phát hành vào mùa thu năm nay sau thời gian thử nghiệm dành cho nhà phát triển và người dùng beta.