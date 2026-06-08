Computex 2026: Bình minh của Agentic AI và hạ tầng bán dẫn mới

(VTC News) -

Nếu như các kỳ triển lãm trước đây chứng kiến sự bùng nổ mang tính khái niệm của trí tuệ nhân tạo (AI) đám mây, thì Computex 2026 được xem như lời khẳng định cho chương tiếp theo: sự trỗi dậy của "AI tại biên" (Edge AI) và kỷ nguyên của các tác nhân AI tự chủ (Agentic AI).

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các trung tâm dữ liệu khổng lồ ở xa, AI giờ đây đã dịch chuyển về thẳng bàn làm việc, các thiết bị di động và máy tính cá nhân của người dùng.

Tâm điểm của sự kiện năm nay đổ dồn vào các bài diễn thuyết của những "gã khổng lồ" bán dẫn, nơi kiến trúc phần cứng được định nghĩa lại để phục vụ mô hình "AI tự suy luận".

Nvidia đã “khai súng” khi trình làng dòng vi xử lý PC mới mang tên RTX Spark dựa trên kiến trúc ARM kết hợp GPU Blackwell.

Mẫu Nvidia DGX Spark sẽ được phân phối tại Việt Nam thông qua đối tác Leadtek.

Sự xuất hiện của “siêu máy tính cá nhân” Nvidia DGX Spark tại triển lãm là minh chứng rõ nhất cho xu hướng này.

Sở hữu vi xử lý GB10 Grace Blackwell Superchip đạt sức mạnh tính toán lên tới 1 petaFLOP cùng bộ nhớ thống nhất 128 GB LPDDR5X, cỗ máy cho phép vận hành cục bộ (offline) các mô hình ngôn ngữ lớn lên tới 200 tỷ tham số mà không cần truyền tải dữ liệu qua máy chủ, giải quyết bài toán độ trễ, chi phí vận hành token và tối mật hóa quyền riêng tư của doanh nghiệp.

Sự góp mặt của các đối tác phần cứng lớn cũng góp phần cụ thể hóa bài toán triển khai thực tế cho doanh nghiệp.

Tại Computex 2026, Leadtek đã mang đến dải giải pháp toàn diện từ phần cứng đến phần mềm, tối ưu sâu cho dòng card đồ họa chuyên nghiệp GPU Nvidia RTX PRO kiến trúc Blackwell.

Các hệ thống được chứng nhận bởi Nvidia, bao gồm máy trạm WinFast WS950 hỗ trợ cấu hình đa GPU với bộ nhớ GDDR7 lên tới 192 GB, hay máy chủ AI WinFast GS5855T tải tối đa 8 GPU, đã chứng minh năng lực đáp ứng linh hoạt từ quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các bài toán tính toán khổng lồ.

MSI Prestige N16 Flip AI+ là một trong những máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới trang bị RTX Spark của Nvidia.

Sự dịch chuyển từ AI thụ động sang Agentic AI - nơi các trợ lý số có khả năng tự tư duy, lập kế hoạch và tương tác với hệ thống tệp tin local - cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với hạ tầng cơ khí và tản nhiệt.

Các hệ thống máy tính AI và máy chủ tại Computex 2026 đang chuyển dịch mạnh mẽ từ cấp độ bo mạch đơn lẻ sang cấu trúc toàn giá đỡ (Rack-scale). Do tính chất lặp đi lặp lại và đòi hỏi tính toán liên tục của AI thế hệ mới, mật độ CPU phối hợp cùng GPU đã tăng vọt.

Điều này thúc đẩy các nhà sản xuất linh kiện phụ trợ giới thiệu hàng loạt giải pháp thiết kế module mật độ cao và hệ thống tản nhiệt chất lỏng khép kín, sẵn sàng ứng dụng cho các "nhà máy AI" quy mô lớn.

Bên cạnh mảng phần cứng doanh nghiệp, không gian công nghệ tiêu dùng tại Computex năm nay vẫn sôi động với hàng loạt sản phẩm mang tính biểu diễn công nghệ cao.

Người dùng được chứng kiến chiếc Microsoft Surface Laptop Ultra sử dụng chip RTX Spark có khả năng chạy mô hình AI 120 tỷ tham số, hay mẫu laptop gaming hàng đầu Acer Predator Atlas 8 tích hợp AI tối ưu hiệu suất thực tế.

Xu hướng cá nhân hóa và nghệ thuật hóa phần cứng cũng lên ngôi với phiên bản MSI Prestige 14 Flip AI+ lấy cảm hứng từ hội họa, hay các dải linh kiện DIY thiết kế giấu dây độc đáo từ Gigabyte…