Công nghệ 8/6: Prada hợp tác phát triển đồ phi hành gia và SpaceX mở rộng AI

(VTC News) -

NASA sẽ mặc trang phục Prada

Prada phối hợp với Axiom Space để vừa ra mắt Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) - lớp trong của bộ đồ phi hành gia. Trang phục ôm sát cơ thể, có hệ thống ống thông gió dệt trực tiếp, giúp điều hòa nhiệt và hỗ trợ hô hấp trong các chuyến đi bộ trên Mặt Trăng.

Bộ trang phục làm mát và thông gió bằng chất lỏng lớp trong do Prada và Axiom Space thiết kế. (Nguồn: Reuters)

Đây là lần đầu tiên một thương hiệu xa xỉ lớn trực tiếp tham gia phát triển thiết bị vũ trụ. Prada muốn tiếp cận nhóm khách hàng giàu có quan tâm đến du lịch không gian, đồng thời khẳng định hình ảnh tiên phong trong đổi mới. Sự kiện này nối tiếp bộ đồ không gian Prada từng giới thiệu năm 2024 cho sứ mệnh Artemis 4 dự kiến năm 2028.

Ngành hàng xa xỉ đang chịu ảnh hưởng từ suy thoái và căng thẳng địa chính trị. Việc Prada tiến vào lĩnh vực vũ trụ được xem là chiến lược giữ sự chú ý toàn cầu và mở ra hướng đi mới. Các đối thủ như Under Armour hay Columbia cũng đã thử nghiệm hợp tác với công ty vũ trụ, nhưng Prada nổi bật nhờ vị thế thương hiệu cao cấp.

SpaceX ký thỏa thuận điện toán đám mây với Google

SpaceX ký kết thỏa thuận với Google nhằm sử dụng hạ tầng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Đây là bước đi quan trọng sau khi hãng đã hợp tác với Anthropic, giúp SpaceX tăng cường năng lực xử lý dữ liệu cho các dự án không gian và chuẩn bị cho kế hoạch IPO.

Việc hợp tác với Google Cloud cho phép SpaceX tận dụng sức mạnh AI để tối ưu hóa vận hành vệ tinh Starlink và các chương trình phóng tên lửa. Đây cũng là tín hiệu cho thấy SpaceX muốn mở rộng sang lĩnh vực công nghệ dữ liệu, không chỉ dừng lại ở hàng không vũ trụ.

Thỏa thuận này được giới phân tích đánh giá là bước đi chiến lược, giúp SpaceX củng cố vị thế trước khi niêm yết cổ phiếu. Đồng thời, nó cũng mở ra cơ hội cạnh tranh mới trong ngành công nghệ khi các tập đoàn lớn như Google tham gia sâu hơn vào lĩnh vực không gian.

Xbox kỷ niệm 25 năm với phiên bản đặc biệt

Microsoft vừa công bố phiên bản Xbox 25th Anniversary với màu xanh lá trong suốt, gợi nhớ đến phong cách của thế hệ Xbox đầu tiên. Bộ sản phẩm đi kèm tay cầm cùng tông màu, tạo cảm giác hoài niệm nhưng vẫn hiện đại.

Phiên bản Xbox 25th Anniversary màu xanh lá trong suốt cùng tay cầm đặc biệt được Microsoft giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 25 năm. (Nguồn: Micosoft)

Theo The Verge, phiên bản đặc biệt này sẽ chính thức phát hành vào cuối năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày Xbox ra mắt. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Microsoft trong lĩnh vực game, nhằm tri ân cộng đồng người chơi đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Xbox 25th Anniversary không chỉ là một sản phẩm phần cứng, mà còn là biểu tượng cho hành trình phát triển của hệ máy. Nó nhấn mạnh sự kết nối giữa quá khứ và tương lai, đồng thời khẳng định vị thế của Xbox trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử toàn cầu.