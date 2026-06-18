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Xuất bản ngày 18/06/2026 05:00 PM
Xuất bản ngày 18/06/2026 05:00 PM

Cổ phiếu Vingroup thăng hoa, VN-Index tăng hơn 24 điểm

Bằng Lăng
Bằng Lăng
(VTC News) -

Nhóm cổ phiếu Vingroup đồng loạt tăng trần, trở thành động lực chính kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 24 điểm.

Ngay thời điểm mở cửa phiên giao dịch 18/6, lực cầu gia tăng tại nhóm cổ phiếu liên quan Vingroup, trong bối cảnh một số doanh nghiệp vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt quy mô lớn.

Lúc 9hh28, cổ phiếu VHM của Vinhomes duy trì trạng thái tăng trần, trắng bên bán, khớp lệnh khoảng 1,1 triệu đơn vị.

Cùng thời gian này, VRE của Vincom Retail tăng 5,9%, khớp lệnh 3,2 triệu đơn vị. VIC của Tập đoàn Vingroup cũng tăng 4,2% với hơn 900.000 đơn vị được sang tay, VPL của Vinpearl tăng 1,9%.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 29,22 điểm (+1,62%) lên 1.835,42 điểm với 103 mã tăng, 156 mã giảm. HNX-Index tăng 5,04 điểm (+1,53%) lên 335,24 điểm với 55 mã tăng và 54 mã giảm.

Sang phiên chiều, chỉ số VN-Index tiếp tục giữ sắc xanh. Trong phiên ATC, chứng khoán có điều chỉnh nhẹ nhưng nhanh chóng cải thiện trở lại.

VN-Index tăng hơn 24 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

VN-Index tăng hơn 24 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Đóng cửa phiên giao dịch 18/6, VN-Index tăng 24,27 điểm (1,34%) lên 1.830,47 điểm. Chỉ số tăng mạnh nhưng sàn HoSE vẫn có 205 cổ phiếu giảm, nhiều gấp 2,3 lần so với 97 cổ phiếu tăng giá. Nhóm VN30 có 11 mã tăng và 18 mã giảm. VN30-Index tăng 10,05 điểm (0,51%) đạt 1.967,22 điểm.

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu VIC của Vingroup đóng góp hơn 22 điểm vào mức tăng của VN-Index, dẫn đầu thị trường. Tiếp theo là 3 mã cùng họ Vin khác là VHM của Vinhomes, VRE của Vincom Retail và VPL của Vinpearl, góp tổng cộng thêm khoảng 10 điểm vào mức tăng chung của chỉ số.

Cả 3 cổ phiếu VIC, VHM và VRE đều tăng hết biên độ.

Trong nhóm dầu khí, một số mã phục hồi mạnh như: GAS tăng 1,11%, PVD tăng 2,98%, PVT tăng 1,01%.

Nhiều cổ phiếu nhóm chứng khoán nhuộm đỏ, một số ít tăng điểm như: HCM tăng 3,45%, DCM tăng 1,24%, HVN tăng 1,33%, OCB tăng 1,21%, VVS tăng 3,%, HHP tăng 1,07%...

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 5,96 điểm (1,80%),lên 336,16 điểm. Toàn sàn có 54 mã tăng, 78 mã giảm và 56 mã đứng giá. UpCom-Index tăng 1,16 điểm, đạt 128,23 điểm.

Dù điểm số tăng cao nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng khoảng 1.888 tỷ đồng, thấp hơn hôm qua nhưng không có giao dịch thỏa thuận đột biến.

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