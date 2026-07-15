Cổ phiếu SpaceX lao dốc, gia tài Elon Musk 'bốc hơi' 407 tỷ USD

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Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu tuần tra Izumrud của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) gần cảng Novorossiysk bằng xuồng tấn công không người lái Sargan-3000.
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