Tin mới

Cổ phiếu SpaceX lao dốc, gia tài Elon Musk 'bốc hơi' 407 tỷ USD Giá cổ phiếu SpaceX giảm hơn 35% sau IPO đã khiến tài sản Elon Musk "bốc hơi" hơn 407 tỷ USD, giới đầu tư chia rẽ quan điểm về triển vọng của doanh nghiệp này.

Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu tuần tra Nga trên biển Đen Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu tuần tra Izumrud của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) gần cảng Novorossiysk bằng xuồng tấn công không người lái Sargan-3000.

Sharp Maidaki - bước tiến mới trong hành trình kiến tạo cơm ngon Sharp Việt Nam mang tinh hoa công nghệ nấu cơm Nhật đến gia đình Việt với dòng nồi cơm điện Maidaki, cho bữa cơm ngon và trải nghiệm nấu tiện nghi hơn mỗi ngày.

Đại biểu mang vỏ thuốc bảo vệ thực vật đến hội trường chất vấn rau phun thuốc Đại biểu mang theo vỏ thuốc bảo vệ thực vật đến hội trường, chất vấn Chủ tịch phường Phúc Lợi tình trạng dùng thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm thời gian cách ly.

VTI Academy tiên phong tích hợp AI thực chiến vào đào tạo nhân lực CNTT Đón đầu xu hướng khi AI đang thay đổi cách ngành CNTT vận hành, VTI Academy tích hợp AI thực chiến vào đào tạo, giúp học viên nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bỏ bữa sáng, ăn bữa đêm, mê nước ngọt, người trẻ 'tích bệnh' từ tuổi 30 Những bữa ăn vội, lạm dụng đồ ăn nhanh, nước ngọt thay bữa chính đang khiến nhiều người trẻ phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật.

HĐND TP Hà Nội truy trách nhiệm cơ quan quản lý chợ Long Biên về trái cây không rõ nguồn gốc Cơ quan quản lý chợ Long Biên, phóng sự ghi hình vào ban ngày nên người đứng quầy chưa nắm bắt đầy đủ thông tin để trả lời về nguồn gốc xuất xứ trái cây nhập khẩu.

Nghệ An: Điều tra vụ 6 trẻ nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm Sáu trẻ em ở Nghệ An đồng loạt nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, một số trường hợp sốt sau bữa ăn.

Vì sao đồng Dinar của Kuwait giá trị nhất thế giới? Không phải USD hay Euro, đồng Dinar Kuwait mới thực sự là đơn vị tiền tệ có giá trị cao nhất thế giới.

Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 7/2026 Bảng giá của các dòng xe ô tô hãng Honda như City, Civic, CR-V được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tri ân người có công không thể chỉ dừng ở một bó hoa, một phần quà Nêu rõ tri ân người có công không thể chỉ dừng ở một bó hoa, phần quà hay cuộc thăm hỏi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tri ân phải hiện diện trong chính sách.

Bé gái hiếu thảo bê nhầm quạt sưởi chăm bà đi làm đồng về khiến dân mạng cười bò Thương bà đi làm đồng về vừa nóng vừa mệt, cô bé 6 tuổi khệ nệ mang quạt ra giải nhiệt cho bà, nhưng sự chăm sóc này khiến bà càng nóng hơn vì đó là quạt sưởi.

Diện mạo hai xã được Hà Nội chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' Ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, Thư Lâm và Phúc Thịnh được chọn thí điểm mô hình mới với định hướng lấy chất lượng sống và hạnh phúc của người dân làm trọng tâm.

FIFA hoãn treo giò gây tranh cãi, ngôi sao Mỹ thừa nhận lợi bất cập hại Folarin Balogun thừa nhận anh biết việc FIFA hủy án treo giò sau thẻ đỏ sẽ gây tranh cãi, đồng thời làm ảnh hưởng tâm lý của toàn đội trước trận thua Bỉ ở World Cup.