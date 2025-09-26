(VTC News) -

Chốt phiên, sàn HOSE có 104 mã tăng và 203 mã giảm, VN-Index giảm 5,39 điểm (-0,32%), xuống 1.660,7 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 958,8 triệu đơn vị, giá trị 26.709,2 tỷ đồng, giảm nhẹ cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Nhóm VN30 biến động mạnh hơn về cuối phiên, đặc biệt ở một số cổ phiếu ngân hàng khi nới đà giảm, với TPB dẫn đầu với mức giảm 3,1% xuống 18.800 đồng, HDB (-2,7%) xuống 30.150 đồng. Theo sau là SSI khi mất (2,6%) xuống 38.000 đồng và VJC (-2,5%) xuống 132.500 đồng. Các cổ phiếu MBB, DGC, MWG, VIB, VPB giảm 1,1% đến 1,8%.

Nhóm ngân hàng phần lớn giảm giá, với MBB, QCB, NAB, NVB, VAB, BVB, VIB, PGB, VPB, EIB mất 1–2%. HDB và TPB giảm sâu hơn. Ở chiều ngược lại, CTG, SGB, BAB, SSB, LPB duy trì trên tham chiếu.

Nhóm bất động sản giao dịch phân hóa. HDG tăng 5,1%, QCG (+3,7%), KDH (+2,4%), KBC (+1,9%), HDC (+1%) giữ sắc xanh, trong khi DXS, HTN, NVL, SCR, L14, DXG, HQC, GVR, PDR giảm 1–3%.

Cổ phiếu VIC cố 'kéo' nhưng VN-Index vẫn giảm hơn 5 điểm.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu VIC tiếp tục là trợ lực mạnh và gần như duy nhất khi tăng 3,8% lên 164.000 đồng, đóng góp hơn 5,5 điểm tích cực cho VN-Index. Các mã tăng khác là LPB, SSB, BCM, CTG nhưng chỉ có mức tăng khiêm tốn.

Đóng cửa phiên hôm nay, sàn HNX có 63 mã tăng và 97 mã giảm, HNX-Index giảm 1,59 điểm (-0,57%), xuống 276,06 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 111 triệu đơn vị, giá trị 2.382,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, UpCoM-Index tăng 0,14 điểm (+0,13%), lên 110,63 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 52,77 triệu đơn vị, giá trị 596,5 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng 2.159 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.044 tỷ đồng, trong đó "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu SSI khoảng 319 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã khác như HPG, VIX, SHB và VHM đồng loạt bị bán ròng hơn trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Chiều mua, VCB được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 72 tỷ ; CII cũng được mua ròng khoảng 50 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu HDG, HHS và HHV được "gom" ròng với giá trị dao động từ 21 tỷ tới 28 tỷ đồng.

Sàn HNX, khối ngoại bán ròng gần 101 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh tay 101 tỷ đồng. PVS và MBS xếp tiếp theo danh sách với giá trị bán ròng lần lượt 17 tỷ và 5 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng nhẹ VC3 và VGS với giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Sàn UPCOM, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu MCH và ACV bị bán ròng với giá trị 7-10 tỷ trong khi KLB, HNG và CLX bị bán ròng với giá trị chỉ khoảng một vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng.