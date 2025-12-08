Cổ phiếu VIC lại tăng trần, vốn hóa Vingroup lên gần 1,2 triệu tỷ đồng

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index vẫn duy trì đà đi lên khi tăng 12,42 điểm, tương đương 0,71% lên 1.753,74 điểm. Với kết quả này, VN-Index ngày càng vượt xa mốc 1.700 điểm.

Chỉ số VN30-Index dừng ở mức 1.983,82 điểm sau khi tăng 8,32 điểm, tương đương 0,42%.

Trên sàn HoSE, có tới 217 mã giảm giá, chỉ có 104 mã tăng giá và 42 mã đứng giá. Còn trong 30 mã thuộc nhóm VN30, chỉ có 7 mã tăng giá, 2 mã đứng giá và có tới 21 mã giảm giá.

2 mã “gánh” thị trường hôm nay là VIC của Vingroup và SAB của Sabeco. Chốt phiên, VIC tăng trần, tăng 9.900 đồng/CP lên 152.700 đồng/CP. SAB cũng đóng cửa trong sắc tím khi tăng 3.400 đồng/CP lên 53.200 đồng/CP.

5 blue-chips còn lại đóng cửa trong sắc xanh là GAS, MBB, PLX, SSI và VNM. Cùng VIC và SAB, 5 blue-chips này đã bù đắp cho đà suy giảm của 21 mã còn lại (đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng). Những cổ phiếu lớn dẫn đầu đà giảm có thể kể đến như VIB, LPB, TCB, TPB, VCB…

Cổ phiếu VIC lại tăng trần, vốn hoá Vingroup gần 1,2 triệu tỷ đồng.

Trong đó, VIC giữ vai trò trụ đỡ của thị trường. Với đà tăng mạnh của VIC, vốn hóa thị trường Vingroup có thêm 76.290 tỷ đồng, đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng. VIC vững vàng ở ngôi vị cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu VIC được nhà đầu tư săn mua khi Vingroup đang chuẩn bị triển khai hàng loạt dự án khủng. Ngày 19/12 này, siêu dự án Olympic phía Nam Hà Nội sẽ khởi công. Tại Hà Tĩnh, Vingroup cũng đăng ký tổ chức lễ khởi động 4 dự án tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Cùng với đó, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup cũng được cải thiện mạnh. Theo thống kê của Forbes, hôm nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng thêm 1,6 tỷ USD. Tổng tài sản của người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam đạt 27,2 tỷ USD (khoảng 720.0000 tỷ đồng).

Hiện ông Vượng lên vị trí người giàu thứ 84 hành tinh. Trước đó, chỉ đầu năm nay, vị trí của ông Vượng là 535. Có thể thấy nhờ thị giá VIC tăng mạnh, vị trí trong danh sách các tỷ phú đô la giàu nhất thế giới của ông Vượng do Forbes thống kê đã cải thiện mạnh mẽ.

Trên sàn HNX, trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số HNX-Index giảm 1,97 điểm, tương đương 0,76% xuống 258,68 điểm; HNX30-Index giảm 8,97 điểm, tương đương 1,58% xuống 560,14 điểm. Có thể thấy, trên sàn Hà Nội, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn đầu đà giảm.

Thanh khoản thị trường tiếp tục khiêm tốn. Toàn sàn HoSE ghi nhận 741 triệu cổ phiếu, tương đương 21.500 tỷ đồng được chuyển nhượng thành công. Trước đây, có nhiều phiên, sàn HoSE ghi nhận hàng tỷ cổ phiếu được giao dịch.