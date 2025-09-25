(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 8,63 điểm (0,52%) lên 1.666,09 điểm. HNX-Index tăng 0,37 điểm (0,13%) đạt 277,65 điểm, UPCoM-Index cộng 0,84 điểm (0,77%) lên 110,49 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 1,1 tỷ cổ phiếu, tương ứng 30.345 tỷ đồng. Trong đó, thanh khoản trên HoSE đạt trên 27.800 tỷ đồng.

VIC trở thành điểm nhấn khi tăng 6% lên 158.000 đồng/cp, đóng góp gần 8,5 điểm cho VN-Index. Ngoài ra, VHM, BSR, VCB, LPB, VJC cũng hỗ trợ chỉ số. Ngược lại, VPB giảm 2,1% xuống 30.950 đồng/cp, là lực cản chính.

Đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là khối ngoại bán ròng mạnh với giá trị 2.200 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 2.062 tỷ đồng. Trong đó, VPB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 260 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu FPT và SSI cũng bị bán 228 tỷ đồng và 213 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC bứt phá kéo VN-Index lên gần 1670 điểm. (Ảnh minh hoạ).

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 102 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 141 tỷ đồng. SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 107 tỷ đồng; theo sau CEO, IDC, NTP bị bán từ 9-13 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng. Trong đó, HNG bị khối ngoại bán ròng 0,6 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại MCH. ACV, ,..

Các nhóm cổ phiếu trong phiên giao dịch hôm nay cũng có sự phân hoá rõ rệt. Nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhân đà tăng với các mã như: SCR tăng 6,1% lên 10.200 đồng/cp, theo sau là HPX (+2,9%), TCH (+2,3%), NLG (+2,2%),...Tuy nhiên, nhiều mã cũng giảm giá như: LDG giảm 1,7%, CEO mất 1,1%,...

Tương tự, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận các mã tăng như: PGB tăng 3,1%, BVB (+1,4%), LPB (+1,1%),...và các mã giảm như: MSB, ACB, TPB, KLB, VIB, VPB giảm 1–2%.

Trước đó, tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 0,44 điểm (0,03%) lên 1.657,9 điểm. HNX-Index tăng 2,07 điểm (0,75%) lên 279,35 điểm, UPCoM-Index cộng 0,95 điểm (0,87%) đạt 110,6 điểm.