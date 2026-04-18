CLB Thanh Hóa mất ngoại binh, thủ môn tuyển Việt Nam có thể đá tiền đạo

"Trịnh Xuân Hoàng tập luyện ở vị trí tiền đạo một thời gian khi đội Thanh Hóa thiếu người trầm trọng. Cậu ấy muốn vào đá tiền đạo", huấn luyện viên thủ môn Trương Mạnh Hà chia sẻ về tâm tư của cậu học trò.

Ở giai đoạn vừa qua, có thời điểm Đông Á Thanh Hóa chỉ đăng ký thi đấu 17 người và hai đến ba cầu thủ ở trạng thái chấn thương không thể vào sân. Khi đó, huấn luyện viên trưởng Mai Xuân Hợp đã cho Xuân Hoàng mặc áo vàng như cầu thủ bình thường và khởi động ở vị trí tiền đạo. Đáng tiếc, anh không có cơ hội vào sân.

Trịnh Xuân Hoàng (giữa) trong trang phục cầu thủ bình thường.

Trong màn đối đầu với CLB Công an Hà Nội ở trận đá bù trên sân nhà, HLV Mai Xuân Hợp đưa thủ thành Y Êli Niê vào sân chơi như một tiền đạo. Trận này, Trịnh Xuân Hoàng là thủ môn bắt chính ngay từ đầu.

Xuân Hoàng nói: "Tôi luôn sẵn sàng thi đấu bất kỳ vị trí nào nếu đội bóng cảm thấy cần tôi. Đây là lúc đội bóng quê hương gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không bắt chính và phải thi đấu như một tiền đạo, tôi đã sẵn sàng".

Ngạc nhiên hơn, Trịnh Xuân Hoàng từng ghi 6 bàn trong trận đấu tập nội bộ của Đông Á Thanh Hóa. Anh ghi bàn bằng cả hai chân, đánh đầu và có một siêu phẩm. Các đồng đội của cầu thủ này còn đùa vui rằng anh chẳng khác nào "Haaland xứ Thanh".

Nhưng chưa biết chừng, Trịnh Xuân Hoàng vẫn còn cơ hội ra sân thi đấu tiền đạo cho Thanh Hóa. Ngay trong ngày 18/4, tiền đạo Gordon Rimario thông báo sẽ không tiếp tục thi đấu cho Đông Á Thanh Hóa. Tiền đạo này không hài lòng với khó khăn chung của đội bóng và chấp nhận trở về nhà nghỉ ngơi thay vì thi đấu tiếp.

CLB Thanh Hóa lại ở hoàn cảnh khó khăn khi Đoàn Ngọc Hà, Damoth Thongkhamsavth, Doãn Ngọc Tân đều bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng ở trận gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 19 V.League. Nhiều khả năng, Xuân Hoàng sẽ tiếp tục khởi động như một tiền đạo và chờ đợi cơ hội từ ban huấn luyện.