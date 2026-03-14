FIFA gỡ lệnh cấm, CLB Thanh Hóa lập tức có 6 tân binh

(VTC News) -

Sáng 14/3, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thông báo gỡ 2 lệnh cấm chuyển nhượng đối với câu lạc bộ Thanh Hóa. Đội bóng này hoàn tất mọi thủ tục tài chính với cả 4 trường hợp tranh chấp từ cuối tháng 2. Tuy nhiên, phải sau hơn 2 tuần FIFA mới ra quyết định tháo gỡ lệnh cấm. Lý do là cơ quan này cần một khoảng thời gian nhất định để xác minh giấy tờ, thủ tục liên quan.

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, các cầu thủ có liên quan cũng gửi đơn lên FIFA xác nhận CLB Thanh Hóa trả đầy đủ các khoản tiền cần thiết. Đây là cơ sở rất quan trọng để án cấm chuyển nhượng được gỡ bỏ.

CLB Thanh Hóa sắp được chuyển nhượng cầu thủ.

Kỳ chuyển nhượng của V.League - chính xác là giai đoạn đăng ký cầu thủ - giữa mùa giải sẽ kết thúc vào lúc 23h59 ngày 17/3. CLB Thanh Hóa đang chạy đua với thời gian để có thể đạt điều kiện được chuyển nhượng cầu thủ.

Đáng chú ý, CLB Thanh Hóa đã chuẩn bị toàn bộ lực lượng tân binh và sẵn sàng đăng kí thi đấu ngay lập tức khi FIFA xác nhận gỡ án chuyển nhượng. Trước mắt, HLV Mai Xuân Hợp đăng kí 4 tân binh, trong đó có 1 cầu thủ ngoại.

Những cầu thủ này là tiền đạo trẻ Lê Văn Hoàn sinh năm 2008 - tài năng trẻ sáng giá nhất của lò đạo tạo địa phương; Lê Văn Hưng - cưu tuyển thủ U19 Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng - cựu tuyển thủ quốc gia. Đặc biệt, ngoại binh Amar Catic đã sẵn sàng vào sân thi đấu. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PSV Eindhoven và từng sát cánh cùng Cody Gakpo - ngôi sao của Liverpool ở các trận đấu tại Hà Lan.

Ngay trong sáng 14/3, CLB Thanh Hóa tiếp tục bổ sung 2 cầu thủ nữa gồm hậu vệ Trương Thanh Nam - cựu tuyển thủ U19 Việt Nam và ngoại binh Belli - tuyển thủ Nicaragua. Rất nhiều khả năng đội bóng này sẽ mua tiếp một tuyển thủ U23 Việt Nam nữa trong những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng.

Kể từ thời điểm V.League trở lại sau quãng nghỉ dài, CLB Thanh Hóa tạo ra ấn tượng mạnh về tinh thần vượt khó. Họ bị FIFA cấm chuyển nhượng, đăng kí mới cầu thủ. Trước đó, chính Thanh Hóa cũng phải bán đi một loạt trụ cột vì biến động nơi thượng tầng. Tuy nhiên, Ngọc Tân và đồng đội vẫn nỗ lực có 5 điểm sau 6 trận đấu và đang ở vị trí thứ 12.