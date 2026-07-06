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Xuất bản ngày 06/07/2026 05:36 PM
Xuất bản ngày 06/07/2026 05:36 PM

Chuyên gia hé lộ yếu tố sẽ đẩy giá vàng cán mốc 4.900 USD/ounce

(VTC News) -

Goldman Sachs đã đưa ra những phân tích, lực mua từ các ngân hàng Trung ương và dòng tiền tư nhân sẽ giúp giá vàng tăng và hướng tới 4.900 USD/ounce vào cuối năm.

Như Quỳnh
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