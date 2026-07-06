Chuyên gia hé lộ yếu tố sẽ đẩy giá vàng cán mốc 4.900 USD/ounce

Mưa lớn do bão Maysak gây ra đang khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, diễn biến phức tạp, với nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố.
Sau khi một gia đình ở Tây Ninh nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã trực tiếp đến xác minh để phục vụ công tác đối chiếu.
Chính phủ quy định chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc được tuyển dụng vào viên chức theo hình thức tiếp nhận.
Sự vắng mặt của người kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - trong lễ tang trở thành tâm điểm chú ý, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông.
Theo Thủ tướng, cần quan tâm hơn nữa việc tôn vinh những điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở, góp phần vào những kết quả trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tạm dừng khai thác trong khung giờ từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 10/7.
Một phụ nữ mất số tiền lớn sau khi tin cuộc gọi video giả mạo, công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng AI, khuyến cáo người dân xác minh trước khi chuyển tiền.
Goldman Sachs đã đưa ra những phân tích, lực mua từ các ngân hàng Trung ương và dòng tiền tư nhân sẽ giúp giá vàng tăng và hướng tới 4.900 USD/ounce vào cuối năm.
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Chiếc xe chở nhiều quan tài được sơn cờ Iran đang diễu hành trên đường phố trung tâm Tehran như một phần của tang lễ chính dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.
Dự thảo mới của Bộ Y tế đề xuất mở rộng thanh toán bảo hiểm y tế với chụp PET/CT và nhiều xét nghiệm ung thư, giúp giảm đáng kể chi phí người bệnh.
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