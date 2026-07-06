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Bão Maysak gây mưa lũ nghiêm trọng ở Trung Quốc, nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố Mưa lớn do bão Maysak gây ra đang khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, diễn biến phức tạp, với nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đến tận nhà xác minh thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên Sau khi một gia đình ở Tây Ninh nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã trực tiếp đến xác minh để phục vụ công tác đối chiếu.

Luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu được vào viên chức mà không cần thi Chính phủ quy định chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc được tuyển dụng vào viên chức theo hình thức tiếp nhận.

Vì sao Lãnh tụ Tối cao Iran vắng mặt trong lễ tang cha? Sự vắng mặt của người kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - trong lễ tang trở thành tâm điểm chú ý, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông.

Thủ tướng: Cần tôn vinh điển hình cơ sở trong vận hành chính quyền 2 cấp Theo Thủ tướng, cần quan tâm hơn nữa việc tôn vinh những điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở, góp phần vào những kết quả trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ 10/7 Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tạm dừng khai thác trong khung giờ từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 10/7.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng AI, những người hay gọi video phải chú ý Một phụ nữ mất số tiền lớn sau khi tin cuộc gọi video giả mạo, công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo bằng AI, khuyến cáo người dân xác minh trước khi chuyển tiền.

Chuyên gia hé lộ yếu tố sẽ đẩy giá vàng cán mốc 4.900 USD/ounce Goldman Sachs đã đưa ra những phân tích, lực mua từ các ngân hàng Trung ương và dòng tiền tư nhân sẽ giúp giá vàng tăng và hướng tới 4.900 USD/ounce vào cuối năm.

Mua vé số dạo, người đàn ông trúng độc đắc Vietlott hơn 23 tỷ đồng Chi nhánh Vietlott Miền Nam vừa tổ chức lễ trao giải Jackpot (độc đắc) xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số 1.528 trị giá hơn 23,4 tỷ đồng đến anh T.C.D.

Nửa đầu năm 2026, PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện PVFCCo – Phú Mỹ ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm.

Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM dồn toàn lực cho 3 mục tiêu lớn của năm 2026 TP.HCM sẽ tập trung dồn lực cho 3 mục tiêu cốt lõi năm 2026 là đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ và quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Quảng Ninh yêu cầu kiểm tra vụ rừng phòng hộ bị ‘xẻ thịt’ và những cửa lò bí ẩn Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiểm tra việc rừng phòng hộ bị “xẻ thịt” và những cửa lò bí ẩn chưa được làm rõ sau bài phản ánh của Báo Điện tử VTC News.

Vẻ đẹp tuyệt sắc đậm chất Á Đông của Nam Phương Hoàng hậu Không chỉ nổi bật với nét đẹp đoan trang cùng chiều cao nổi bật, Hoàng hậu Nam Phương còn sở hữu tư chất thông minh, thành thạo nhiều ngoại ngữ.

Cận cảnh biển người vây quanh quan tài cố Lãnh tụ Tối cao Iran Chiếc xe chở nhiều quan tài được sơn cờ Iran đang diễu hành trên đường phố trung tâm Tehran như một phần của tang lễ chính dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.