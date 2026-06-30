Chuyên gia: AI sẽ buộc doanh nghiệp viết lại cách vận hành

(VTC News) -

Sau nhiều năm chuyển đổi số, doanh nghiệp trên thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo (AI) không còn chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, mà dần tham gia trực tiếp vào hoạt động vận hành.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Hoàng Văn Tam, CEO Digitech Solutions, chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số & AI, cho rằng trí tuệ nhân tạo mang tới sự thay đổi lớn hơn việc số hóa quy trình.

"Nhiều doanh nghiệp hiện vẫn coi AI là công cụ giúp tăng năng suất hoặc tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của công nghệ này nằm ở khả năng tái cấu trúc mô hình quản trị, phân bổ lại nguồn lực và thay đổi cách con người phối hợp với máy móc", vị chuyên gia nhận định.

Ông Hoàng Văn Tam cũng cho rằng AI và robot sẽ không đơn thuần thay thế một số vị trí việc làm mà trở thành một "lực lượng lao động" mới trong doanh nghiệp. Điều đó buộc các quy trình vận hành vốn được thiết kế cho con người phải được xây dựng lại để tận dụng khả năng xử lý dữ liệu và tự động hóa của AI.

Các yếu tố như nhân lực, quy trình, dữ liệu và quyết định của doanh nghiệp có thể được phát huy tối đa khi vận hành trên nền tảng AI. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Nhiều doanh nghiệp đang chuyển từ tư duy "Digital First" sang "AI First". Thay vì chỉ số hóa dữ liệu và quy trình, doanh nghiệp sẽ thiết kế hoạt động với giả định AI có thể tham gia ở hầu hết các khâu, từ phân tích dữ liệu, chăm sóc khách hàng, lập kế hoạch đến hỗ trợ ra quyết định.

Theo IBM, xu hướng này đang thúc đẩy sự phát triển của AI Agent - các hệ thống AI có thể tự thực hiện nhiều bước công việc liên tiếp thay vì chỉ phản hồi từng yêu cầu. Một AI Agent có thể tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tra cứu dữ liệu, lập báo giá, gửi email và cập nhật hệ thống quản trị gần như không cần con người can thiệp ở từng bước.

Ứng dụng AI được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và thúc đẩy chuyển đổi mô hình vận hành. (Ảnh: AI)

Xu hướng này cũng được phản ánh trong báo cáo AI Jobs Barometer 2025 của PwC, dựa trên phân tích gần 1 tỷ tin tuyển dụng và hàng nghìn báo cáo tài chính doanh nghiệp trên toàn cầu. Báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng năng suất, đo bằng doanh thu trên mỗi nhân viên, tại các ngành có mức độ ứng dụng AI cao đã tăng gần gấp bốn lần, từ 7% trong giai đoạn 2018-2022 lên 27% trong giai đoạn 2018-2024.

Báo cáo cũng cho thấy yêu cầu về kỹ năng ở các công việc chịu tác động của AI thay đổi nhanh hơn 66% so với năm trước, trong khi người lao động có kỹ năng AI được trả lương cao hơn trung bình 56%.

AI đang trở thành "hệ điều hành" mới của doanh nghiệp, kết nối dữ liệu, quy trình và các bộ phận trong một nền tảng thống nhất. Khi đó, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn nằm ở việc doanh nghiệp có ứng dụng AI hay không, mà ở khả năng tổ chức lại mô hình vận hành để con người, AI và robot cùng phối hợp hiệu quả.

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, giới chuyên gia nhận định cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ không chỉ là cuộc đua về công nghệ, mà còn là cuộc đua về tốc độ thích ứng với mô hình vận hành mới. Đây được xem là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI.